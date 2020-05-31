【Killing EVE】監製編劇專訪　女殺手Villanelle超過100人試鏡

Killing Eve season 3 個人認為比第二季更浪漫!

《Killing Eve》(港譯:血腥迷戀伊芙、獨行殺姬)將進入第三季結局，劇迷可能要等下年才可繼續煲劇，這套IMDb 8.3的BBC神劇，不單止劇情吸引，女主角也是看點，特別是演女殺手Villanelle的Jodie Comer,在劇中殺人如麻，但亦有柔情一面，兩種極端性格令觀眾沒法不愛上，香港０１早前透過電郵同《Killing Eve》監製Sally Woodward-Gentle做訪問，原來Villanelle這個角色超過１００人試鏡。

Season 1第五集Villanelle入屋揾Eve可說是經典一幕。

《Killing Eve》監製Sally Woodward-Gentle：「實際上，有100位參加過試鏡，我認為可演Villanelle的人，我們的Casting Director Suzanne Crowley和Gilly Poole在世界各地找尋最適合演Villanelle的女演員。在選角過程的最後我們就在Jodie和另一位演員之間猶豫，她們在跟Sandra對稿時都很有火花。

Killing Eve第三季已煞科，一眾演員來張大合照。

他們到洛杉磯去做...實際上是從第5集開始的場景，牧羊人的餡餅那場戲。Jodie真是太了不起了。我的意思是，從一開始，她的俄羅斯口音聽起來就听起來很完美，甚至從我以前看過她的演出中，都沒有認出她。但在那個場景中，如果您還記得的話，她...角色翻轉，翻轉，翻轉和翻轉，而她...每一面的Villanelle她演得非常完美。她和Sandra之間的化學反應真的太迷人。Jodie看上去很特別,這是事實，但她同時亦可以，你可以坐在她旁邊，而你又不太擦覺到她。我們確實希望有人看起來不像是某種刺客。我們想要一個真正感覺像Jodie那樣非凡而真實的人。

Killing Eve第一季結局，相信令不少觀眾有驚喜。

每一季都有８集，執行監製Sally Woodward-Gentle表示其實大約有８個月時間準備劇本，以一套８集的英劇來說，其實時間都幾緊迫。她說：「我們從三月初開始在作家的房間裡，然後我們在七月拍攝，並且在拍攝時繼續修改，劇本大概需要6到8個月，因為您顯然在拍攝時會改變事物，並在繼續拍攝時對事物進行調整。我...我想在6到8個月的時間內寫完所有劇集。而且，我們拍攝期間同演員就劇集進行不斷交換意見，因此他們通常會知道接下來發生的事情，並且會與我們就這些內容進行對話。」

追看了一至三季的粉絲應該留意到，Villanelle服裝越來越搶鏡。

相信《Killing Eve》的粉絲會留意到Villanelles的服裝好像越來鮮艷，執行監製Sally Woodward-Gentl表示原來是同Villanelles的精神狀態有關，：「我們第3季的服裝設計師是Sam Perry，我想她總是從角色出發，從劇本開始。她將研究該角色的心理狀態，還將與Jodie交談，並嘗試了解該角色來自何處。因此，它總是會影響到服裝的外觀。而且你還擁有一些她的服裝，Villanelle的服裝是她為偽裝殺死人而打扮的服裝。其中一些是她為了娛樂自己而穿的。其中一些是她用來在其他人中引起反應的。

Villanelle有時的衣著相當誇張，以殺手來說相當高調，但又令觀賞心悅目。

對於Villanelle的服裝設計， 編劇Suzanne Heathcote 亦有補充：「我認為Sally所說的完全正確。Villanelle的妙事之一是，我們所有人都喜歡她的角色，其中之一就是她通過自己的穿衣方式表達了自己。因此Sam Perry擅長於看劇本，並有點理解正在發生的情緒變化以及她所穿衣服的反映方式。這並不總是顯而易見的選擇，這再次是它的傑出之處。Villanelle在本賽季有著非常獨特的情感之旅。我認為服裝恰好代表了這一點真的很合適。」

第三季Villanelle將重還她的生母，亦交待了不少她的身世。

《Killing Eve》的成功在於它的故事設定前所未有，而執行監製Sally Woodward-Gentle及編劇Suzanne Heathcote亦覺得製作《Killing Eve》是一個令人辛苦但又興奮的挑戰，：「從某種程度上來說，這是令人生畏和令人興奮的，作為《Killing Eve》的編劇是挑戰也是巨大的機遇。」Sally Woodward-Gentle:「您必須在非常短的時間內切換8個小時的電視，這實際上是4部故事片。這是一項艱鉅的任務，您需要從劇本中索取大量信息，每個情節都需要移動所有角色，您知道，必須製作一部驚險，驚悚的劇情，知道，它必須真的很機智，但是它必須真的很黑暗，娛樂和令觀眾看完會細味當中的情節。