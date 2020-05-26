G.E.M.鄧紫棋大讚隔離膳食變「吃播」　幸福吃相似去咗高級餐廳

早前阿G.E.M.鄧紫棋因為要到上海工作而必先到當地酒店進行個別隔離，期間連同行的男友阿Mark都不能見面。不過阿G.E.M.並不寂寞，除了閒時做做運動之外，吃飯時亦有網友陪伴，打開攝錄機自拍吃飯，再對鏡頭講話幻想與網友聊天，也分享了一些自己的心情，再剪輯成影片並分享到個人YouTube頻道。

阿G.E.M.一邊食嘢一邊對住鏡頭「傾偈」。（YouTube截圖）

吃出大酒店的味道：

拍片當日，阿G.E.M.自稱醒來已經很晚，一起床就看到早餐午餐都一併收到，不過由於兩餐放置得太久，阿G.E.M.稱所有飯菜都已經涼了：「沒關係，我可以當作是吃涼菜！因為我們住的地方沒有空調，所以就算吃的東西都已經涼了，還是覺得是好的。」雖然飯菜涼了，亦並非什麼特色小菜：清炒蔬菜、肉碎蒸蛋、洋蔥炒豬等等，全部都是家常餸菜，白飯加薏米更令她非常驚喜「可以去水腫！」但阿G.E.M.卻吃得津津有味，就如「吃播」上身，不少網民都大讚她吃得隔離餐非常好味道的感覺：「看了我的肚子都餓了」、「本來剛剛吃飽了 看到你吃的這麼開心 又餓了」、「把盒飯吃出了大酒店的感覺」。

看看阿G.E.M.的「幸福」吃相：

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之前阿G.E.M.坐頭等食美味都係呢個樣：

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