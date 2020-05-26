【何鴻燊逝世】賭王跟元配有過動人愛情　黎婉華美艷如英格烈褒曼

一代賭王何鴻燊病逝，終年98歲。回顧他的一生，感情生活多采多姿，而最為人津津樂道，必定要數到元配黎婉華，她年青時有澳門第一美人之稱，跟賭王仿如金童玉女，28歲時她已為賭王誕下三女一子，可惜黎婉華其後患上結腸炎暴瘦，在長期患病下，賭王決定納妾，亦即是二房的藍瓊纓，而黎婉華在80歲高齡離世。

19歲賭王邂逅黎婉華

黎婉華先祖是葡萄牙高官，家世顯赫，其祖父黎登是當時澳門唯一一位公證律師，黎婉華在家族中排行15，葡萄牙名Clementina Angela Leitão，入鄉隨俗，取諧音姓黎。黎婉華高貴美麗，仙氣迫人，頗有大美人英格烈褒曼的影子，某次黎婉華哥哥舉辦的一個聚會，19歲的何鴻燊邂逅17歲的黎婉華，隨即一見鍾情，賭王立即展開強烈追求，立即苦學葡萄牙語，幾經努力終於抱得美人歸。

賭王何鴻燊感情生活多采多姿，有四房太太。（視覺中國）

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按大清律例納妾

黎婉華為何鴻燊生了三女一子，分別是長房長女超英，二子猷光，三女超賢及幼女超雄。可惜在1973年黎婉華遇上嚴重車禍及染上結腸炎，令她要長期睡床，只能吃流質食物，體重從115磅跌至70磅，美顏亦因病而受到影響。最令黎婉華痛心，是在1981年時，獨子何猷光和妻子Suki Potier在葡萄牙發生重大車禍雙雙英年早逝，終年33歲。其後何鴻燊因太太常年患病，他按照大清律例納妾，亦即是二房的藍瓊纓，而負責照顧黎婉華的護士陳婉珍，後來成為了三房太太。黎婉華美艷半生，卻長年臥病在床，難免令人唏噓。

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