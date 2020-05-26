木村花受網路欺凌自殺　Coffee呼籲網民少打擊：你正在拯救別人

日本人氣實境節目《雙層公寓：東京2019-2020》成員之一， 22 歲日本女子摔角手木村花（Hana）在 23 日驚爆自殺身亡引起了全球網友的熱烈討論。因為在生前她遭受網民的攻擊與霸凌，最後Hana選擇在 IG 留下遺言，說自己的人生是「不被人愛的人生」，並感謝了生下她的媽媽，向所有人道別後選擇結束了生命。其後節目的模特兒好友林夢和俄羅斯模特兒 Vivi在IG發布帖子哀悼她。

以下是Hana照片！

+ 4 + 3 + 2

而香港林芊妤（Coffee）曾因「殘廁」事件成為當時熱話，更面對無數網民「食花生」及惡意攻擊，但她都堅強面對，現在已經擺脫過去的陰霾，有一個幸福家庭。最近Coffee看見Hana的自殺，令她很大感觸，她在IG發布與兒子的合照說：「從小就學習做人要以德報怨，但確實有段時間曾經質疑過，到我看見他以後彷彿突然明白了很多。前兩天看到一位日本女生輕生的新聞心裡真的有很大感受，我也曾經因為那些網絡傷害，當時不下數十次想過要做傻事。完完全全感受過媒體寫作誇大手法加上網絡暴力威力有多強大。現在回想起來我慶幸自己看到眼前的他，不要少看自己能力，存好心說好話做好事，可能你正在拯救別人的人生。」最後更#說「#謝謝你們的出現令我人生有了意義#深夜感觸#打完這段話整個人在震」

Coffee對Hana自殺有好大感觸。（IG：coffee89921）

點擊睇Coffee更多相片！

+ 20 + 19 + 18

同場加映！

【雙層公寓】林夢IG悼念木村花：我再也看不到她的微笑