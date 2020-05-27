何鴻燊逝世｜對記者十分親切全無架子　為傳媒免費提供海鮮坊膳食

賭王何鴻燊今日下午1時在養和醫院病逝，享年98歲。賭王一生充滿傳奇，由白手興家到成為澳門賭王，身家以億萬計。他在社會上享有極高的名譽和地位，然而他對住一班傳媒卻是從來都沒有架子，即使身為超級富豪，對記者依然是十分之友善，和藹可親的他，深得大家的喜愛。以前一班名人版記者都會私底下以「爸爸」來稱呼他，可見他在大家心目中的形象是如此的親切，但當然在他面前就叫他做何生啦。

賭王何鴻燊對記者零架子。(VCG)

賭王對記者向來都十分之照顧，每年他的幾房太太輪流為他舉行壽宴，他都會叫人特地安排兩三圍予記者留低吃飯，慰勞一下大家，又會安排大家影他切蛋糕的相，聽他在台上致詞，讓大家有得交差。雖然他有多位近身保鏢，但他也會容許記者埋身採訪他，絕不會吩咐保鏢阻擋。每年他生日參加「150歲」的雙人網球賽，比賽完也會讓記者跟他坐在同一張枱前接受訪問，還會奉上橙汁。

賭王為人好友善。(VCG)

2009年7月賭王因在家中跌倒受傷而要入住港安醫院，之後再轉到養和醫院一直留醫至翌年4月才出院，在這段漫長的日子裡，賭王是每一日都有為在醫院門外守候的傳媒，提供午餐和晚餐。他除了吩咐院方在醫院門外設計一個區域放置椅子給記者坐，又會每一天都命人準時為記者送上來自他旗下珍寶海鮮坊的飯盒，每日都有幾款選擇，十分之窩心。曾經有一次，賭王召呼正在醫院外守候他的記者上他的病房見他，更主動提出和大家影了一張大合照，成為了不少記者的難忘回憶。