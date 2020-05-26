【何鴻燊逝世】二房何超鳳兩千金同為學霸　低調細女年年有獎學金

賭王孫女何鍶珩（Beatrice）17日仍身在意大利，相信係因為收到賭王病危嘅通知急趕回香港。(IG圖片)

何超鳳與兩名女兒何倩珩以及何鍶珩(白衣)離開醫院。(資料圖片)

賭王何鴻燊於今午(26日）約1時病逝，享年98歲，彌留時家人陪伴在側。其後何家24位家族成員着黑色在養和醫院門外開記者，當中包括向來低調、長年於外國讀書嘅兩位學霸外孫女何鍶珩（Beatrice）以及何倩珩（Gillian）。

何鍶珩、何倩珩為二房何超鳳與前夫何志堅所生，24歲嘅何鍶珩在美國名牌大學普林斯頓(Princeton University)，主修英文，去年畢業後再讀市場學碩士，非常上進。

Gillian甚少在香港出席社交場合，亦不會在公開社交平台分享生活點滴。（IG圖片)

至於妹妹何倩珩（Gillian）亦同樣是高材生，現於哥倫比亞大學讀三年級，修讀文科學士，明年畢業。同家姐一樣，何倩珩為亦係學霸一名，中學時因為GCSE成績出眾而獲發獎學金，到入讀哥倫比亞大學第一年，亦成功取得校內獎學金，此外，Gillian亦於校內連續三年入Dean's list，獲學院嘉許其傑出學術成績，絕無因為富三代身份而玩玩下。

Gillian原來都係學霸一名。(資料圖片)

Gillian早年的外型都略帶baby fat，不過一向低調的小孫女，今日她現身醫院時，一身黑色打扮配以Goyard手袋，一直跟隨在媽媽何超鳳身後，外型斯文猶如小淑女。由IG照片所見，Gillian不時與同學四處遊歷，但在打扮方面，就未有姐姐何鍶珩火辣。

三房公子何猷啟（Orlando）2018年與內地女友Gigi註冊成婚，現育有兩歲女兒Tittania以及一歲的Tylia。(IG圖片)

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