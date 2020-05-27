吳沚默銅鑼灣街頭遭非禮被篤下體：我一時心軟放過咗佢

作為一個女仔無論在任何情況之下都應該識得好好保護自己，不過有時遇到某些事情實在是防不勝防，現年29歲的無綫藝人吳沚默 (Momo) 昨晚於IG出Post，講述她在一天之內遇到兩次性騷擾的經過，她留言表示：「女生們小心，我現在超級生氣 #不要再給姐姐遇到！」

吳沚默被人性騷擾及非禮。(吳沚默IG)

Momo的post寫住：「今天在銅鑼灣遇見兩次性騷擾。一次是路過時突然伸出手指篤我的下體，我氣到當場攔住他大罵，但看見他的長相有點似唐氏綜合症，就一時心軟警告他之後放過了。然後在希慎女廁看見一個戴口罩自拍的男人，他一看見我立即說：『啊！是女廁啊。』就一溜煙瞬間消失了，我都來不及喊人。甚(什)麼鬼！唉」。她出post後，不少圈中好友包括洪永城、張彥博、王卓淇、利穎怡以及鄭詠謙等都有留言安慰她，又叫她保護好自己。

Momo出post講述事件。(吳沚默ig)

Momo接受《香港01》電話訪問時重提當時的情況說：「今次真係好猖狂，我之前試過喺地鐵畀人撞下撞下，撞背脊同pat pat，但係我啤一啤佢佢就會縮開，同埋嗰啲好難話佢係咪特登。尋日嗰個就好猖狂，佢係望住我迎面行過嚟，突然之間伸隻手出嚟，好明顯係伸隻手指篤我嗰個地方 (下體) ，跟住我就即刻停低鬧佢，好大聲問佢喺度做咩，佢唔應，我再好大聲話你摸我喎，跟住佢好似嚇到傻咗喺度點頭，我就警告佢，因為見佢個樣似係有少少問題，但係佢又識得應對，我一時心軟就無報警追究。我同佢講我今次放過你，不過其他女仔唔會放過你囉，你如果唔想畀人捉你以後就唔可以再做呢樣嘢，佢就『哦』咁樣囉。」

Momo心軟放過了對方。(吳沚默ig)

她續說：「其實我返到屋企都有諗，佢會唔會係一個慣犯，如果係，我好似唔應該放過佢囉，但係嗰下我真係心軟咗。我當時已經着咗一條長裙，已經唔係好似啲人話係因為個女仔着得性感而引人犯罪。根本無論女仔着成點，都唔應該遭遇到性騷擾、非禮呢啲事情。所以對男仔教育要好啲，或者作為男仔要識得去保護女仔，而唔係下下要女仔自己着衫注意，我已經好注意。」