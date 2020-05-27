林志穎曬母親老婆車廂合照闢謠　識睇一定要睇部車

45歲台灣「不老男神」林志穎，近日帶着媽媽林金華、老婆陳若儀參加內地真人騷，節目預告一出便牽起話題，林媽媽在鏡頭前指責陳若儀「穿短褲不禮貌」，引來網友議論，大多都認為奶奶太強勢，管得太嚴。眼見媽媽和老婆被推向輿論風口，林志穎在社交網站貼出三人合照，似乎想為婆媳不和闢謠。

林志穎在IG貼三人合照，似乎想為婆媳不和闢謠。（IG截圖／jimmylin）

林志穎曬出與媽媽老婆在車箱內的合照，三人神情愉快，陳若儀更將手親暱地搭在奶奶肩膀上，留言寫道：「一起幸福出遊去❤️」似乎想沖淡母親過於強勢、老婆被奶奶欺負的輿論，不過網友還是留言叫林志穎對老婆好些。

有眼利網友留意到相中亮點，從照片中的方形窗，看出林志穎的座駕是Mercedes-Benz G-Glass越野車，2018年推出，售價約250萬，是不少男士的dream car。不過對於擁有多部名車、HAC（Hyper Auto Club）頂級跑車俱樂部唯一演員會員的林志穎來說，這算是他的收藏中較為便宜的一部，他就曾經被拍到揸價值1500萬港元、全球限量的頂級跑車McLaren Senna出外買零食。

林志穎熱愛賽車，收藏多部名貴頂級跑車，點擊圖片：

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HAC頂級跑車俱樂部目前只有11名會員，入會最低標準是布加迪千萬級別的豪車，入會還要得俱樂部全部會只同意才能加入，據說連王思聰也未能入會。