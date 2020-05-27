【多圖】大馬網紅糖糖大膽作風引話題　曬貝殼款泳衣超吸睛

馬來西亞網紅蕭佩兒（糖糖）擁有天使臉孔與魔鬼好身材，一向毫不吝嗇在Instagram曬性感照的她，目前instagram有超過100萬人追蹤，人氣可以話相當高。行性感大膽作風的她，近日就上貼多張超性感美照，連在家工作時的穿著打扮都超吸睛，獲得超過6萬名粉絲激讚。

糖糖身材非常好。（ms_puiyi@IG）

長相甜美的糖糖前凸後翹的好身材一直都是網友討論焦點，近日她就一連上貼多張入夜之後所影的泳衣相，身穿黃色泳衣的她在草旁中大擺性感Pose，並且不斷展示她的長腿，似乎為所穿的鞋賣廣告，她留言道：「Into the clouds」，靚到不少網友給予心心眼。

除此之外，糖糖亦似乎好喜歡收藏不同的泳衣，見她instagram亦不時大曬各式各樣的泳衣相。除了有基本款比基尼之外，她身穿的貝殼款泳衣就最吸睛，該泳衣的設計非常有型，粉綠色的設計將糖糖的白滑肌膚完全突出，盡現她水蛇腰的完美身材，相當吸睛。

糖糖有一雙長腿。（ms_puiyi@IG）

外表美艷性感的糖糖因為身材爆紅，所以令她在2016年被馬來西亞雜誌選為「國內百大性感女性」之一，更在2017年代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽，更奪下第三名的好成績。自身她除了是一名兼職模特兒之外，還是一名Youtuber，不時同大家分享美妝﹑旅遊等趣事，同樣地有許多粉絲訂閱。

貝殼泳衣好性感。（ms_puiyi@IG）