【‌看我的生活】佘詩曼經理人大有來頭　原來係演藝界前輩女兒

歐陽震華（左），經理人陳易遙（右）。（YouTube）

余詩曼最近拍攝的內地節目《看我的生活》，節目中可以看到阿佘平常在家中的日常生活，而首集除了看見阿佘6小時吃4餐也不胖之外，她更請來好朋友Bobby（歐陽震華）、郭秀雲以及經理人Joanne陳易遙(前名陳早茵)來親手下廚煮飯給他們吃，然後一起討論八卦事。

大家對Bobby和郭秀雲都相當熟悉，但有一部份網友發現Joanne雖然是阿佘的經理人，原來背景相當強勁，她是知名藝人陳欣健的女兒，在上年時候更在中國（廣州）演出經理人大會中被頒發「金牌經理人」大獎，可見她的能力有多強。而在感情方面她曾是韓君婷的同性舊愛。

與爸爸陳欣健合照。（IG：the_joanne_chan）

戲裡戲外Joanne都幫阿佘好多。（IG：the_joanne_chan）

（IG：the_joanne_chan）

另外阿佘2016年時候離開TVB之後成立個人工作室，邀請Joanne擔任經理人。Joanne在工作上無可質疑，而私底下對阿佘都關懷備至，例如到片場探班、送花給阿佘等。Joanne對阿佘大獻殷勤，曾經傳Joanne擔任阿佘經理人實際是想追阿佘。面對種種傳言，阿佘在2018年時候已經在IG回應：「她是我的經理人陳早茵Joanne 、我的戰友、我超級好的朋友。不要作無謂的揣測…完……」並貼上兩人的型格合照澄清。

阿佘IG澄清二人是好朋友。（IG：佘詩曼）

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