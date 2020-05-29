《Doctor-X》系列成絕唱？米倉涼子棄過億片酬　拒再做大門未知子

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據日本媒體《女性自身》消息，朝日電視台原定計劃今年10月開拍《Doctor-X》第7季，而因為米倉涼子在4月離開了奧斯卡事務所（株式会社オスカープロモーション），電視台與米倉涼子溝通後，她決定辭演這部系列劇。也就是說，今年開始，觀眾可能看不到大門未知子再次出現在螢幕上了。

事實上，米倉涼子對《Doctor-X》第7季的計劃並不是很積極。本劇是2012年開始的系列作品，她自己對大門未知子這個角色很喜歡的，但另一方面，她又擔心觀眾已經睇到厭。《Doctor-X》是米倉涼子退社前，經紀公司會長參與企劃的作品，她表示，如果做前事務所色彩濃厚的工作，那麼退出就沒有意義了，這是她退出《Doctor-X》系列的主要原因。

按圖回顧《Doctor-X》系列的精彩人設與故事▼

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米倉涼子在2004年之後，幾乎每年都會接劇集，但是到明年年底為止，她好像都沒有相關計畫。據知，米倉不惜放棄「收視率女王」寶座的另一原因，是她想把精力放在音樂劇上。

另外，去年米倉涼子自曝患上低髓質液壓綜合症，在40歲左右的年紀，加上身體的不適，令她認真考慮了今後的生活，毅然決定放棄了差不多1億日元片酬的《Doctor-X》。不會失敗的女人的下半生，將何去何從呢？

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