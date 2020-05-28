【多圖】哈佛美女曾拒跟何猷君發展　原來有個200億身家富爸爸

賭王何鴻燊離世，令人頓時對他家族成員深感興趣，在賭王的眾多子女中，四房的猷君及超欣，均是高智商的學霸，尤其是猷君以21歲之齡，成為最年輕的麻省理工金融碩士，猷君家族資產逾700億，外貌不俗，又是數學天才，但原來曾有一位美少女，拒絕跟猷君發展戀情，她就是來自哈佛的電腦天才姚安娜，錯過了猷君毫不可惜，皆因她的背景殊不簡單。

姚安娜顏值爆燈，身材纖瘦，仲有個200億身家富爸爸。（姚安娜IG）

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何猷君跟內地模特兒奚夢瑤結婚前，一直被無數少女視為夢寐以求的王子，家族身家豐厚，數學天才加上俊郎外形，相信很多少女對他也是毫無抵抗力，但偏偏有一位22歲的美女姚安娜，請他「吃檸檬」。四太梁安琪曾有意撮合兒子猷君跟姚安娜，但安娜有感跟猷君不過電，最後不了了之，但她跟猷君妹妹超欣卻成為了閨蜜。

姚安娜外貌仿如仙子，同時是哈佛學霸。（姚安娜IG）

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姚安娜是哈佛高材生，攻讀電腦工程及統計數據，但她背景卻不簡單，她的父親是華為總裁任正非，家族資產逾200億，孟晚舟是她的同父異母姊姊，姚安娜在2016年考入哈佛，當年全中國只得4人獲取錄，安娜備受父母寵愛，悉心栽培，除了讀書外，最喜歡是跳芭蕾舞，但由於她跟隨母姓，身份不是太多人知道，直至2018年「巴黎名媛舞會」才突然在公眾前亮相，對於她的高顏值及優雅氣質，被網民譽為「內地第一公主」，連比利時王子都在舞會上邀請她跳舞，成為裙下之臣。昔日安娜的照片，還有少許baby fat，但隨著年齡漸長，變得愈來愈美艷。繼姊姊孟晚舟後，將來隨時成為父親的好幫手。

何猷君是數學天才，又是賭王之子，曾是公認的王子。（視覺中國）

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何超蓮：

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何超欣：