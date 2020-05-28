2020下半年必睇韓劇　金秀賢回歸、池昌旭金裕貞玩12年差兄妹戀

隨着2020年將進入下半年，《The King：永遠的君主》進入結局週，《夫妻的世界》、《愛的迫降》和《梨泰院Class》等韓劇播完之時，劇迷準備鬧劇荒？下半年除了有男神金秀賢的回歸外，還有哪些作品等着各位劇迷呢？

《便利店新星》將於下月12日開播，實在非常好奇池昌旭和金裕貞之間的火花。（劇照）

《便利店新星》池昌旭、金裕貞等

由池昌旭和金裕貞等有份主演的SBS新劇《便利店新星》，將接替《The King：永遠的君主》，於下月12日播出。劇集改編自同名網路漫畫，講述池昌旭是位便利商店店長，遇上曾是不良少女的四次元店員金裕貞後，展開的一段有趣愛情故事。漫畫中第一集男女主角就激情熱吻，加上兩位主角實際年齡相差12年，相信劇迷都非常期待二人之間的火花。

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《雖然是神經病但沒關係》將於下月20日播出，是金秀賢事隔5年的回歸作。（劇照）

《雖然是神經病但沒關係》金秀賢、徐睿知等

劇迷萬眾期待，由金秀賢和徐睿知主演的tvN韓劇《雖然是神經病但沒關係》終於將於下月20日播出，Netflix亦能同步追看。由於這是金秀賢自去年7月退伍後，事隔5年的回歸作，自然備受期待。劇集講到拒絕愛情的金秀賢是一位精神病院男看護，他遇上擁反社會人格的作家徐睿知，兩人將互相通過治癒對方，展開一段浪漫的愛情故事。

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南柱赫和秀智合作新劇，顏值已值100分！（網上圖片）

《Start Up》南柱赫、秀智等

見到南柱赫和秀智，兩位高顏值演員合作，單是視覺效果已值100分。兩人主演的tvN新劇《Start Up》將於下半年內播出，劇集講到夢想成為第二個Steve Jobs的秀智，憑着人脈和金錢創立公司Sandbox，並在創業期間遇上理科腦性男南柱赫。兩位主角雖然曾被批演技差，但隨着幾部作品的磨練，不少觀眾都見證住二人的進步。

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