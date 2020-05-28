仁心解碼II｜前華姐朱璇全盛時期演出　離巢TVB嫁富二代做少奶奶

無綫（TVB）翡翠台深夜重播由方中信、楊怡和蒙嘉慧主演的《仁心解碼II》，劇中飾演護士Katie的前華姐朱璇先與李天翔有感情戲，繼而為利益被張國強收賣，再陷害方中信。由善良變到奸詐，當時25歲的朱璇演出相當不錯，靚樣加上帶有口音的廣東話，令觀眾留下深刻印象，《仁心解碼II》可算是朱璇全盛時期的作品。之不過，她已於2015年離巢，而《為食神探》就成為她在TVB的告別作。

點撃睇她在《仁心解碼II》的演出：

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2008年，朱璇參選國際中華小姐以大熱姿態奪冠入行，屬好戲之人的她16歲到法國巴黎留學，在演藝學校修讀戲劇表演，在2010年，更憑電影《淚王子》入圍香港電影金像獎以及亞洲電影大獎最佳新演員。只可惜加入TVB後，雖然曾拍攝多套劇集，但角色卻未有太大發揮。朱璇最經典的演出應該是在2013年的《情越海岸線》裏面扮人妖色誘張國強一幕，當年更成為網絡佳話。

最經典的演出應該是在《情越海岸線》裏面扮人妖色誘張國強一幕。（網上圖片）

不少觀眾都期待能再次看到朱璇的演出，不過她於2018年嫁給內地富二代老公後就以家庭為重。上年聖誕佳節更於微博上報喜，宣布即將榮升做媽媽。現時身在美國洛杉磯的她過着少奶奶生活，不時大曬去旅行靚相，非常愜意。

點撃睇朱璇全盛時期照片同而家靚相：