【多圖】松岡李那Cosplay遠坂凜為新冠肺炎籌款：希望大家別鬆懈

全球受新冠肺炎肆虐，松岡李那（Linah）從電影大銀幕跳到動漫世界！松岡李那接受朝日電視台邀請，日前cosplay遠坂凜造型與m-flo, Luke Holland, 3LAU等超過100位世界各地的知名音樂人、動漫潮人一起參與為新冠肺炎籌款的全球大型的動漫聯動網上活動「futurecon.live」，但原來松岡並非cosplay的超級粉絲：「但受朋友介紹下，覺得cosplay在Lockdown期間也是個不錯的消磨時間活動。」襯衣、化妝過程需時，連打蝴蝶結也是一個學問呢！Linah更以多國語言：日語、英文和普通話，感謝各國醫護人員奮力醫治和照顧患者，為全球人民打氣！

松岡與m-flo, Luke Holland, 3LAU一起。

Linah表示作為日本人，對於日本全國終於能解除「緊急事態宣言」，感到鬆一口氣。但同時得知其他國家疫情仍然嚴峻，感到憂心，希望大家不要鬆懈。世界上仍然有很多病人對抗病毒，鼓勵大家不要放棄，要堅持到最後。她希望給最大的支持與祝福，予受病魔折磨的病人和盡忠職守的醫護。

疫情期間沒有什麼地方可以去，留在日本一段長時間，她坦言自己才發覺最掛念的地方是香港。在香港生活十多年，現在特別想念香港的朋友，還有地道食物。始終留在日本也沒有正宗的中菜式可以吃，這是有點可惜。

受「緊急事態宣言」影響，社交距離及聚會一時間受限制，她也長時間留在家或室內，深明很多人的心理情緒一定受到影響。她勉勵大家要衝破自己關口，不要因為害怕而不向他人傾訴。這個時候，大家更應該關心多些身邊的家人和朋友。