馮盈盈是何猷亨船P女主人？　江嘉敏Hashtag露玄機

馮盈盈去年年尾回復單身，宣布和醫生男友結束4年情後，就傳出撻著「大隻主播」鄭衍峰（Leonard），更在節目《#後生仔傾吓偈》欽點對方做「男友」。緋聞鬧得熱哄哄之際，馮盈盈日前就被影到與千億富二代何猷亨前後腳登上遊艇開Party，同行仲有好姊妹江嘉敏。有指船上雖然有二三十人，但盈盈同猷亨不時互望，又不時咬耳仔，甚似熱戀中的男女。

馮盈盈被影到與千億富二代何猷亨前後腳登上遊艇開Party。（IG/ @crystalfyy）

盈盈事後極速否認戀情，指她是透過江嘉敏介紹才認識何猷亨，更在IG限時動態表明與對方只是純粹的朋友關係，叫大家不要想太多：「大家真的只是朋友，沒有默認更是否認，請大家不要想多了，不想再添花邊新聞。」盈盈亦指與猷亨剛剛認識，連他的電話號碼都沒有。而自己亦一早向緋聞男友鄭衍峰「備案」，今次是江嘉敏邀請她去船P，同時介紹了何猷亨給她認識。

江嘉敏船P後卻Post相加上hashtag #多謝YY邀請。（IG/ @kaman_kong ）

之不過，江嘉敏船P後卻Post相加上hashtag #多謝YY邀請，即是話她只是獲邀參加，並不是盈盈口中指江嘉敏邀請她去船P，並介紹何猷亨給她認識。江嘉敏回覆《香港01》記者時承認是盈盈邀請她出席：「去玩wakesurf係因為我哋好耐之前講過話會一齊去玩嘅，咁呢排天氣好YY就問我去唔去，咁咪叫多兩個朋友一齊去影相同去玩，我哋冇諗過有10幾20人，當堂呆咗！」

共同朋友上載的一張相，她都是說「多謝盈盈邀請」（IG/ @butilvu）

雙方各執一詞，到底是馮盈盈還是江嘉敏邀請對方呢？今次的船P女主人又是誰呢？「羅生門」事件中真相係點，全靠二人的共同朋友上載的一張相，她都是說「多謝盈盈邀請」，難道盈盈就是今次何家船P的搞手兼女主人？

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