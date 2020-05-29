楊丞琳、陳喬恩各因疫情被迫異地戀　教你五招隔空維持戀愛熱度

全球在新冠肺炎影響之下，各國都制訂隔離及封關政策，大家再不能像之前那樣說飛就飛，不少人因此而與另一半無奈分隔異地。台灣歌手楊丞琳和內地歌手老公李榮浩，新婚不久就爆發疫情，陳喬恩與馬來西亞男友Alan（曾偉昌）也因此而被迫遠距離戀愛。相信除了他們，現實也有不少相同的個案，戀人分隔異地是感情的一大挑戰，以下分享五招讓大家分隔異地仍能保持戀愛溫度。

李榮浩與楊丞琳交往 5 年，去年 9 月領證結婚，但新婚不久就爆發新冠疫情，二人被迫分隔異地。（IG圖片／lironghao85）

陳喬恩與馬來西亞富二代男友Alan也因疫情分隔異地。（節目截圖）

一、製造驚喜

即使與戀人分隔異地也不要忘記製造驚喜，因遠距離製造驚喜更花心思，能令對方覺得備受重視。陳喬恩早前41歲生日，是她跟Alan拍拖後首個度過的生日，但二人因疫情未能相聚，Alan安排了一連串生日驚喜給陳喬恩，與對方隔空慶生，令她笑逐顏開。

除了生日，早前520，Alan亦有遠距離送上驚喜。（IG圖片／iam_joechen）

這些驚喜不一定需要很華麗和昂貴，有時一封親筆手寫信、一些小禮物甚或對方愛吃的零食，都足夠讓對方感到暖意。

二、每天保持交流

與戀人長期不相見，透過每天對話分享彼此的日常軼事，不因地域界限阻礙彼此互相了解，溝通是維持一段感情的必要環節。

三、不時回顧美好時光

陳喬恩和Alan雖然不能相見，但不時在社交網站貼上與對方過去的合照，懷念一起走過的地方、看過的風景、分享過的美食，這些行為都會令身在遠方的另一半感到愛意，期待再之相見之日。

陳喬恩和Alan都不時在社交網站貼上舊照懷愐二人相處的點滴，非常sweet！（IG圖片／iam_joechen）

四、偶爾公開花式放閃

李榮浩和楊丞琳雖然分隔異地，但也不時公開花式放閃，例如李榮浩在會楊丞琳的公開帖文下留言：「好久不見，近來可好」，楊丞琳又會轉發一張似足李榮浩的狗仔相，寫道：「終於知道所有動物，我最喜歡狗的原因」，睇到人打晒冷震，但卻能讓一對遠距離戀人樂在其中。

五、來一場遠距離約會

即使與另一半分隔異地，也可以來一場「約會」。例如一起吃一頓浪漫晚餐，到海邊看日落（如果在同一時區），一齊在家中播放同一部電影，即使分隔異地也有互相陪伴的感覺。陳喬恩生日當天，她也與男友分體式同框慶生，彷彿二人真的同檯食飯一樣，當然虛擬與現實無法相比，但也另有一番情趣。

分隔兩地但仍同步慶祝生日，彷彿就在對方身邊。（IG圖片／alan.chen.）

感情是雙向的，不要永遠只讓其中一方付出，但如果感到壓力也要真誠地說出自己的感受。祝各位遠距離戀人早日相見。

楊丞琳和李榮浩不時在網上放閃，點擊圖片：

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陳喬恩與Alan因為參加戀愛真人騷撻着，非常甜蜜，點擊圖片：