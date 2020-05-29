謝文欣暗撻MIRROR成員AK　隔空對唱稱對方為MY FINAL BOSS

無綫（TVB）小花謝文欣（Ally）今年年初轉投新唱片公司，並在疫情下推出新歌《偶像傳奇》，Ally即時同圈中好友來個隔空對唱。她先後邀請了Aka趙慧珊、周志康、吳業坤、Judas、小肥，蘇韻姿等人合唱造勢，而最近她就邀請了友台ViuTV男子組合MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）合唱，兩台藝人破天荒合作令網民非常驚喜。

她邀請了ViuTV男子組合MIRROR成員Anson Kong合作。（謝文欣YouTube截圖）

至於他們為什麼會相熟呢？有傳Anson Kong數年前在大台做dancer時已暗撻當時仍是「星夢」新人的謝文欣，直到Anson Kong參加ViuTV選秀節目《全民造星》走紅，組成偶像組合出歌兼拍劇，更在劇集《打天下》當上男二才敢與女友相認。早前Anson Kong在訪問中自爆想上TVB節目《勁歌金曲》表演，未知是否希望跟主持之一的謝文欣同場現身。二人無懼公司壓力，不時在IG傳情，謝文欣更稱對方為「MY FINAL BOSS」、「我心目中你已經係今年新人王」，相當Sweet！

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同場加映AK型仔相：