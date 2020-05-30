韓素希為演活小三角色用極端減肥法　成功餐單全公開

現年25歲的韓國女星韓素希憑住早前熱播的人氣韓劇《夫妻的世界》中飾演小三「呂多景」一角而爆紅。韓素希除了擁有標緻甜美的樣子被指與宋慧喬撞樣之外，她Fit爆的好身材亦惹來不少女生羨慕。韓素希曾公開過自己一套的瘦身法，其輕鬆程度更被指是「佛系減肥」。然而身高165cm，平時體重一直維持在47kg（約103磅）左右的她，也曾經試過好極端的減肥方法。

韓素希憑住早前熱播的人氣韓劇《夫妻的世界》中飾演小三「呂多景」一角而爆紅。(劇照)

韓素希接受訪問時透露她在拍攝《夫妻的世界》後半部時就用了這個極端減肥法。她表示因為該劇是金喜愛前輩久違的回歸作，亦是朴海俊首次擔任男主角的劇集，所以她一開始很擔心自己會毀了這部戲而感到非常大壓力。韓素希為了演好呂多景一角，除了在演技方面上努力，她在外貌上亦下不少苦工，要Keep住個靚樣兼keep好副身材。

佢一向都好fit。(韓素希ig)

她說：「導演說過呂多景如果不夠漂亮，這部戲就沒辦法引起共鳴，所以在化妝上特別用心，而且要努力管理好自己的身材。」她在該劇的後半部由47kg減到瘦到45kg（約99磅），方法就是早、午餐都不吃，晚餐只吃一點點雞胸肉，甚至連水都不會喝。她這個必瘦餐單嚇壞了不少網民。

佢於劇中後半部只得45kg。(劇照)

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