嚴崇天任瑪姬MV男主角演床上戲　笑言：可以瞓喺度賺錢都唔錯

近年本港歌手想出歌一啲都唔容易，但總有啲有心人堅持唱好音樂。前DJ瑪姬繼3月翻唱GIN LEE嘅《很堅強》後，再推出第二首COVER歌《傳聞》，再次落重本拍攝MV，用人情牌搵嚟前娛樂主播嚴崇天擔任男主角。兩個都唔係演戲出身，搞到拍攝時笑料百出。

瑪姬第二首COVER歌，搵嚟嚴崇天擔任MV男主角。（受訪者提供）

瑪姬透露今次MV有成4個造型，連埋化妝足足拍咗9個鐘：「自己雖然係歌唱比賽入行，但近年都係主持為主，無咗出歌頻率嘅包伏，希望重質多於量，會揀一啲真係有共鳴嘅歌曲翻唱。自己希望每一隻歌都有進步，MV都係，真係放資源心機拍個有訊息嘅MV。」

瑪姬謝絕錄音室夾口型拍ＭＶ就算，落重本度故仔搵攝製隊拍足一日。（受訪者提供）

兩個做開主持嘅人，對住成千上萬觀眾主持都無有怕，但拍MV就反而搞到佢地好頭痕。嚴崇天話：「對上一次拍MV已經六年前，本身瑪姬話搵我做男主角真係以為佢講笑。當日喺一間好靚豪宅拍攝，點知冷氣壞咗熱到痴線。要演飲醉但現場無酒，一入境我就扮醉到跌落地，導演勁唔滿意親自教應該點演。同埋床戲又係唔知手放邊度咁，好特別嘅經歷，可以瞓喺度賺錢都唔錯，多謝瑪姬哈哈。」