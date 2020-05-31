曹永廉微博貼梁競徽撐「港版國安法」圖表示支持　內地網民讚好　

全國人大通過「港版國安法」惹來不少爭議，社會上有人支持有人反對，香港演藝界中同樣是有支持亦有反對聲音。而成龍、汪明荃和曾志偉等前日（29/5）便以「香港文化演藝界」名義發表聲明，與110個團體，2,605位文化演藝界人士，當中包括譚詠麟、成龍、鍾鎮濤、陳小春以及曹永廉等愛國藝人，一起聯署表態撐「港版國安法」。

一班愛國藝人聯署支持港版國安法。

曹永廉昨日更於他的微博中貼出一張梁競徽（前名梁烈唯）手持住寫有「支持立國安法 維持香港安定」紙牌的相，並留言表示：「支持。」一眾內地網民亦紛紛留言大表支持。不過徽徽自己的微博，就沒有任何有關「港版國安法」的post，他並沒有就此公開發文表態。

另外，曹永廉前日就於他的微博post了一張他手持一本印有香港防暴警察圖片及寫住「守城」書本的照片，留言表示：「謝謝香港警察「守」護著香港這座美麗「城」市，「 守城」這本書正式發售啦! #謝謝一哥謝謝謝Sir #忠誠勇毅心繫社會 」同樣獲內地網民激讚。

曹永廉post了梁競徽手持住寫有「支持立國安法 維持香港安定」紙牌的相。(曹永廉微博)

點擊下圖逐格睇徽徽呢張相，曹永廉撐警的相，以及聯署支持港版國安法的藝人名單：

點擊下圖觀看聯署名單上的演藝界名人（當中包括不少無綫藝人）：