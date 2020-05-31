《想見你》編劇簡奇峯親解許光漢擔正原因：根深蒂固相信他會紅！

堪稱「十年來最強台劇」的《想見你》，終於由上周四（28/5）開始，於無綫J2免費播出，恰巧台灣的衛視中文台亦於本月中起，逢周六重播一集，相信這次將會是此劇去年11月全台首播、今年2月和3月期間疫情爆發後市民需留家工作後，第三度掀起追看熱潮。

過去半年，劇迷對《想見你》的討論主要圍繞以下幾方面：燒腦劇情既嶄新亦緊湊、伍佰《Last Dance》和八三夭《想見你想見你想見你》等歌曲相當洗腦、35歲柯佳嬿扮演17歲的陳韻如極其自然、分別飾演王詮勝與李子維的許光漢真的有演技又勁靚仔，魅力沒法擋，但劇組為何會選擇他倆擔正做男女主角？

監製（台稱製作人）和編劇最初何以想構思這個故事？似乎未有很多人留意探討，但參考台灣媒體《ETtoday》以及內地微博「娛理工作室」兩篇專訪，發現整套劇從劇本開發到選角的漫長過程中，涉及很多不為人知的市場操作和商業考慮。

撰文：游大東

《想見你》播出後橫掃亞洲，堪稱「十年來最強台劇」，將台灣偶像劇推向一個嶄新層次。（facebook.com/SomeDayOrOneDay）

籌備八年 落實創作因為一場夢

一切要從八年前的台視劇集《花是愛》說起。劇中主角分別是周幼婷（藍正龍太太）和當時仍未榮升「金鐘視帝」的吳慷仁；編劇是簡奇峯和林欣慧，導演則是黃天仁。簡奇峯直言，對於劇集製作有自己一套，「我這個人就是這樣，每次跟喜歡的對象合作完，都會問下一次想做甚麼。」《花是愛》後，他問黃導下次想拍甚麼，對方指，想嘗試做推理劇。三年後，亦即2015年，簡奇峯和林欣慧因為創作中視劇集《必娶女人》，遇到兩個很重要的女人 ── 女主角柯佳嬿和監製麻怡婷。基於同一原因，簡奇?問麻怡婷下次想做甚麼？監製回答：想做一套讓人看了會不知不覺流淚的戲。

於是乎，簡奇峯開始將上述兩種元素慢慢拼湊。某夜，他做了一場夢，夢境裏他要趕劇本，內容講述一對情侶分手後沒多久，女孩便離世了，劇情以此為基礎，每集的故事線或向前或往後，看到最後觀眾才會知道，這對男女當初怎樣遇上、相愛，最終分開。簡奇峯之後向林欣慧分享，拍檔的反應很大。「她說，你要趕快寫，這是未來的你，托夢給你完成的。」簡奇峯霎時間的反應是：「我又還沒死！怎麼會托夢給自己？」林欣慧苦口婆心的提醒：「搞不好是你沒寫完，死了之後有遺憾。」

兩個人你一言我一語，《想見你》就此誕生。

編劇簡奇峯承認，《想見你》是為了柯佳嬿而寫。（facebook.com/SomeDayOrOneDay）

《想見你》為柯佳嬿而寫

接下來就是編寫劇本和角色建立。簡奇峯與林欣慧說，之前在《必娶女人》跟柯佳嬿合作過，他們都覺得，柯佳嬿同時擁有黃雨萱跟陳韻如兩個角色的特質，所以《想見你》一開始便以她作為創作雛型，更直接的說，故事還未開始寫，已經想再跟柯佳嬿合作。

至於許光漢擔正做男主角，是由監製麻怡婷提出，簡奇峯和林欣慧起初對此有保留，因為《想見你》籌備期間，電影《陽光普照》（飾演陳建豪）和《罪夢者》（飾演林季子）仍未播放，他在兩套「植劇場」劇集 ── 《戀愛沙塵暴》（2016）和《姜老師，妳談過戀愛嗎？》（2016）裏演出無論有多亮眼，始終不能一下子擺脫「新人」標籤，純粹按照「遊戲規則」去想，就算多賞識他不能揠苗助長，例子包括由他們仨合作的台劇《稍息立正我愛你》（2017）同樣有許光漢，而且是他第一位落實邀演的藝人，但亦只能讓他飾演最貼近第二男主角的金宇彬。

沒有人因為看過《想見你》而不喜歡許光漢。（facebook.com/SomeDayOrOneDay）

柯佳嬿答應演出 成就許光漢

直至籌備《想見你》時，許光漢依然面對這種限制，直至柯佳嬿看過劇本後爽快答應參演，監製才有信心讓他當男主角。麻怡婷憶述怎樣跟柯佳嬿「賣橋」：「我在一個朋友的生日會上碰到了柯佳嬿，當時我和她說，我有一個項目是講一個關於失去的故事，就是一個女孩子剛開始失去了另一半，在這個過程中她怎麼去療傷。那時候都還沒有跟她講有穿越，因為這些都還在調整，她大概看了前三集劇本，就立刻和我說要出演了，她完全不介意和許光漢這樣的新人演員合作。」

監製解釋，柯佳嬿答應演出是很重要的一步，既因為黃雨萱、李子維兩個角色對演員要求非常高，而柯佳嬿作為「金鐘視后」的排頭亦有利新劇推銷。「男女主角不僅要挑戰不同性格的兩個角色，還要挑戰隨時轉換的年齡跨度，加上故事的開始是從黃雨萱的視角切入，所以我就覺得應該先把女主角盡快定下來，而且這個女主角在台灣一定要有一些名氣，才有可能讓她來帶著整部劇往前走，有了柯佳嬿，我們才有底氣去用許光漢。」監製的直覺告訴自己，這次柯許配必然成功，「兩個人同樣都有個『老靈魂』，而且都不是爆發型的演員，表演就像白開水，會一點點滲透人心，加上表演頻率又意外地合適，他們搭在一起的時候，我就有絕對不會失敗的直覺。」

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監製、編劇預知許光漢紅透半邊天

經過《想見你》之後，許光漢已紅遍兩岸三地，麻怡婷認為這是必然發生的事，「他給我的第一感覺，就是這個男生和一般的演員不一樣，他不是那種高富帥的人物形象，當時真的就覺得他會紅，光是他身上散發出來的氣質，我就覺得他以後會不得了，因為市場上沒有這種陽光、憂鬱的男生。而且許光漢的聲線也很好聽，因為台灣人講話很容易連音，或者聲音比較扁，但他的聲音完全可以實現現場收音，不需要再重配了。」

簡奇峯亦指，撇開資歷不說，記得在《稍息立正我愛你》試鏡時遇見許光漢，已知道對方將會是明日之星，「他一走進來，那個密閉空間佈滿了女性賀爾蒙，感覺這空間好像不屬於我，我的存在是礙眼，阻礙了大家，當下我就感受到光漢的魅力，我根深蒂固相信他會紅！」