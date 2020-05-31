《小魚仙》美國拍續集講與王子的婚後生活　安徒生童話原版勁血腥

迪士尼經典動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）早前已經落實會開拍真人版電影，選角方面就引起爭議。皆因挑選非裔女主角Halle Bailey令大批粉絲認為不忠於原著而大感不滿，加上受新型冠狀肺炎（COVID-19）影響令電影開拍遙遙無期。不過日前就有消息指NBC旗下影視串流平台Peacock將拍攝《小魚仙》的續集《Washed Up》，講述人魚公主跟王子的婚後生活，暫時知道是喜劇。

《小魚仙》在香港1991年上映，在1998年第二度上映，在國際票房奪得非常好的成績。（動畫海報）

據知劇集《Washed Up》的劇情主要講述人魚公主Ariel放棄做人魚，在15歲便嫁給王子Eric後開始，如今32歲的Ariel竟然被困在一段再沒有愛的婚姻，過着悲慘而缺乏動力的生活。直至公主的父王去世，為了拯救海底王國及人類，Ariel決定展開調查。

其實《小魚仙》是安徒生於1837年的童話作品，先後被不同的作家改編成不同的版本，不過最為人熟識的就是迪士尼拍成動畫的版本。在該故事中人魚公主放棄海底生活，以美妙的歌聲交換了一雙腿跟王子相認，最後兩人當然Happy ending拉埋天窗，很可惜在原裝的童話中，人魚公主根本沒有好下場。

迪士尼版本的人魚公主跟王子最後當然是Happy ending。（動畫劇照）

人魚公主的悲劇下場

人魚公主雖然成功交換了雙腿，並成為舞姿最美的少女，但每走一步都痛如刀割，一輩子將會受皮肉之苦。雖然公主跟王子相認後，王子都很欣賞公主的舞姿，亦留着公主在身邊陪伴自己。可惜最後王子還是愛上別人，更要娶另一個女人為妻子。公主的姊妹們得悉此事後，自我犧牲向深海女巫求助並得到一把匕首，只要將匕首插入王子的心臟，以王子的血換來回到海底。這是公主最後的機會，但公主最終都下不了手，化作一攤泡沫消失在海中，王子連公主消失了也不在乎。