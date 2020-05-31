【多圖】張馨予掦言不再跟迪麗熱巴合作　閨蜜「反面」原因曝光

由迪麗熱巴主演的愛情甜寵劇《幸福，觸手可及》，一直是非不斷，先是熱巴被指樣子憔悴蒼老，比起5年前《克拉戀人》判若兩人，之後又傳出她跟另一位女角張馨予鬧不和，甚至有指張馨予拒絕再跟熱巴合作，而近日張馨予終於為傳聞發聲，道出了不想合作的原因，知悉真相後不少人也深感認同。

迪麗熱巴雖然是大美女，但仍有點baby fat。（視覺中國）

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迪麗熱巴在新劇中，演出默默無名的服裝設計師周放，後靠自己的努力成功擁有自己的原創品牌和服裝公司，是商場中的理想主義者。雖然事業成功，愛情卻是滑鐵盧，情路坎坷的她，曾被相戀5年的未婚夫出軌背叛，但周放依舊對愛情和生活擁有堅決信念。至於張馨予演出性格豪爽，為人仗義的閨蜜秦清，期待新鮮而有趣的愛情，熱巴跟張馨予在劇中有不少對手戲，不停大鬥顏值演技。

張馨予樣貌不斷進化，跟昔日外表判若兩人。（張馨予微博）

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二位美女同場，也惹來是非不斷，近日張馨予更指就算收視報捷，也不會再跟熱巴合作，她道出原因卻令人捧腹，而且深表贊用，她說「與熱巴合作，她每次都帶來這麼多吃的，我都快變成一個小胖子了。」張馨予以退為進，將她跟熱巴不和的傳聞輕輕帶過，不少網民都紛紛俾like。

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