陳妍希37歲生日自彈自唱歌冧粉絲：沒鼓勵我就封咪了

咁多年都冇變過。（IG：yanxi531）

台灣前女神陳妍希自從2016與男星陳曉結婚後，演藝事業便逐漸減少，並且同年誕下兒子「小星星」，產後她努力擔任媽媽這個角色，粉絲要看見她的動態亦只能在社交網站上看見。

自彈自唱，都唔錯呀。（IG：yanxi531）

今天（31日）是她的37歲生日，她趁著這個日子發布了一段唱歌影片和一張當年身形最Fit的照片。首先唱歌影片她是自彈自唱，因為知道今天是生日，唱得再差粉絲也不能抱怨，她說：「一首為希飯們寫的歌，趁我生日唱給你們聽，就不能說我唱得爛，只許祝我生日快樂喔。」最後更#說：「#吉他初學者上台一鞠躬」、「#彈得爛我知道但是心意比較重要啦是心意啦」、「#不鼓勵我我就封麥（咪）了」、「#就是這麼任性」、「#祝我生日快樂」網上粉絲看完影片後，不評價她的唱功，焦點是放在她的容貌上，因為覺得妍希已經37歲，樣貌好像吃了防腐劑一樣，不會變老。

呢張相係幾多年前呢？（IG：yanxi531）

另外說到另一張相，可能妍希近年將重心放在家庭上，體重也增長了，所以她貼了一張穿着露腰的小背心照片並說上：「今年的生日願望除了希望大家都平安之外，就是希望能回到這個時候到體重了，請大家祝我願望成功。」

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