何猷君爆賭王疑為子女買學位　忽然與何超蓮IG互相取消追蹤惹關注

何家上下5月26日中午，在養和醫院見記者交代賭王去世詳情。（梁碧玲攝）

賭王何鴻燊5月26日離世，享年98歲。何家上下同日於醫院門口見記者，表明會四房一齊合力搞好後事安排。但短短數日已傳出風波，四房何猷君率先以千字文回應網友指控火氣甚大，呢日又被發現佢同三房家姐何超蓮互相取消關注。

【何鴻燊逝世】何猷君去年與超模奚夢瑤結婚，二人育有一子何廣燊 Ronaldo，亦是何鴻燊長孫。（momomarioho@Instagram）

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四房何猷君因為微博被改簡介遭到抨擊，又話佢去年誕下賭王首名男孫何廣燊（Ronaldo）係為分身家，佢以千字文回應指「生何廣燊，我一分錢沒從我爸那拿過，財產在我15歲時就已經分完。」更強調：「廣燊不是爭產工具！」亦意外爆出賭王：「多次為了成績不好的小孩捐錢給牛津，多次出面跟學校溝通嘗試把小孩硬推進去。」

何猷君嘅千字文中，指賭王曾想把小孩硬推進名校。（何猷君微博）

不少網民聯想到何鴻燊有為子女買學位之嫌，有網友猜測何猷君文中花錢上名校的子女是胞姐何超盈，對此，何猷君直接回應：「不是何超盈，她成績很好。」網友翻查資料賭王約於2007年向牛津大學捐贈數百萬英鎊，只有三房及四房子女符合，猷君話靠自己又話唔係講緊超盈，矛頭看似直指三房。

何猷君去年曾到何超蓮牛肉店支持。（IG：@momomarioho）

雖然三房嘅超雲、超蓮及猷啟都唔係讀牛津大學，但呢日就發現超蓮猷君IG互相取消關注，不禁令外界有無限聯想。

有人發現何超蓮及何猷君IG互相取消追蹤對方。（何超蓮IG）