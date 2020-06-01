古明華經歷兩次生死愧對太太：咁多年做演員都係自私

古明華話寧願全職配音都唔想拍劇。(陳順禎攝)

古明華四月初時因膽囊發炎而入院做手術，最終將整個膽囊切去，縫了11針，休息了三星期才為ViuTV真人騷《中佬唔易做》開工。其實本身已有糖尿病嘅古明華，曾在2016年時因肺感染而住院３個月，他接受《香港01》訪問時，指太太曾患病、女兒亦由十歲起成了長期病患，所以自己在面對逆境時已十分習慣。「呢個病最深感受並唔係自己能唔能夠繼續生活，而係你要好實在、好開心咁熱愛你嘅生命、身邊嘅人，唔好只專注喺痛苦或難題之上，呢啲係人生必須面對，只不過睇你同咩人去經歷，即係無論我拎獎又好、病又好，都同家人一齊 ，呢個先係最重要。

古明華於2012憑《巴不得媽媽》「蘇基」一角獲得「最佳男配角」。（TVB圖片)

經歷過兩次大病，古明華笑言仍未學會養身，但已學會活在當下、珍惜身邊人。他又憶起早年發現肺部有陰影時，醫生指有機會為癌症的一刻。「 嗰時就會諗有咩地方要去，好多內疚、傷感未解決，同埋會諗起老婆， 因為咁多年都係自私做演員，直到我去咗配音。如果唔做呢行，我哋生活上可以俾到佢哋好啲，呢個都幾肯定，但係我自私，唔去睇佢哋，而佢哋又唔投訴，好似覺得咁嘅生活OK就算數，但其實件事唔應該係咁，應該切實咁企喺佢地立場去睇，所以去到2009決定全職配音，因為生活好隱定，物質上亦好舒服，成家人生活係好好，周未可以陪家人，過咗人生最好嘅3年。但因為拎到獎，公司想我拍返嘢，於是又拍返嘢，拍野係老婆同女都最想我做，而我到呢一刻都認為，如果環境同之前一樣，我寧願配音， 唔拍劇都得。平淡是福，當你經歷過又感受過就會知道。」