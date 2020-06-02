【獨家】鄧智偉背高海寧偷食　正印K小姐反受害：阻佢工作一定死

32歲的高海寧（高Ling）與44歲的前無綫（TVB）音樂總監鄧智偉的緋聞傳足5年，間中都有報道指他們就快拉埋天窗，最近卻傳出兩人早於今年1月分手，但原來一切另有內情。

據了解，鄧智偉上年3月在一個演唱會慶功宴認識「K小姐」，然後發展成情侶，最終在1月分手，兩人理應從此互不相欠，可是「K小姐」卻於2月因涉嫌刑事恐嚇鄧智偉而被警方拘捕，她接受《香港01》獨家訪問時說：「我都冇諗過佢會咁樣對我，佢一直以嚟都好驚我會同記者講，佢一直都每一次都警告我，千祈唔可以同任何人提起佢嘅嘢，佢一直以嚟都好小心我冇諗過佢惡人先告狀、先下手為強走去報警，話我恐嚇佢！」

K小姐接受《香港01》訪問，舉證指控鄧智偉恐嚇。（陳順禎攝）

不欲情侶關係曝光 IG出Po撐男友反被要求刪帖

「K小姐」強調鄧智偉才是恐嚇她的一個，當時她和鄧智偉仍然是情侶關係，該段期間是鄧智偉作曲、周筆暢主唱的新歌《離人的月亮》推出後不久，亦即2019年9月，「我見好多人都Support佢，我咪Share去自己IG，但係佢覺得我身邊嘅人會Feel到我同佢拍拖，所以就叫我快啲Delete咗佢，然後再Message鬧我，有粗口嘅，阻佢工作，一定要死。」她坦言一直以來鄧智偉都非常保護自己，從來不與她影合照，更有種種惡行，「佢話佢曾經有精神病，做咩都唔需要承擔後果」、「佢話佢識好多黑社會，大把方法對付我」，亦試過對她郁手郁腳，「有啲碰撞，但未算係打交，同佢鬧交佢次次都講晒粗口，又媽又蟹。」

鄧智偉指自己遭一名圈外女子騷擾多時。（資料圖片）

「K小姐」受訪只想公開事實：我從來冇恐嚇過佢！

至於為何鄧智偉會報警？「K小姐」猜測是因為自己知道鄧智偉太多秘密，所以對方決定先下手為強，她又指鄧智偉方面亦沒有就此罷休，「警察拉咗我之後，佢經理人仲搵我問我點，咁我咪同佢經理人講囉，『使唔使做到咁，有冇必要做到咁，我根本就冇做過』，佢經理人就話，『你冇做過咪得囉，你唔使驚喎』。」好在個多月後，警察再找她錄口供，指證鄧智偉才是恐嚇她的人，「其實佢有咩結局我已經唔在意、唔關我事，我只係做番我自己要做嘅嘢就得，講番個事實出嚟，其實係佢恐嚇我，我從來都冇恐嚇過佢嘅，咁樣就得。」《香港01》致電鄧智偉查詢，惟鄧智偉電話「直飛留言」，而高海寧則「已讀不回」。

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