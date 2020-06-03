【獨家】K小姐爆鄧智偉扮有米　鍾情山寨貨：佢去北京買翻版波鞋

44歲前無綫（TVB）音樂總監鄧智偉向傳媒自稱遭受一名圈外人滋擾多時，更直指自己去年3月在夜場認識任職夜總會小姐的對方，這名圈外人「K小姐」接受《香港01》訪問時便說：「佢屈我，我係做Marketing，唔係舞小姐。（佢話你騷擾高Ling？）我從來冇高Ling電話，我唔明可以點騷擾。至於貝沙灣嗰部份，係佢經理人最近主動打畀我，話想簽份和解協議書，保障大家以後各不相干，佢係咁問我要乜，我先發晦氣話貝沙灣囉，從來冇貪過佢啲乜。」而其實K小姐亦一早知道鄧智偉是「空心老倌」，時常舢舨充炮艇。

K小姐接受《香港01》訪問，舉證指控鄧智偉恐嚇。（陳順禎攝）

K小姐接受《香港01》訪問說：「我哋拍拖3、4個月左右，就開始覺得佢好多嘢收收埋埋，然後我就查下佢，Land search之後發現佢住緊嗰層樓根本唔係佢，但之前佢曾幾何時有篇訪問話，離開咗TVB之後開新公司，最困難嘅地方係，佢自己唔食唔用都要出糧畀人、都要供樓供車，即係原來全部嘢都係假。（佢搵唔搵到佢有咩物業喺手？）乜都冇，佢得屯門（間屋）係阿爸阿媽嘅。」

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K小姐更大爆鄧智偉周身冒牌，經常在北京秀水街買「高仿名牌」，「佢話佢成日去北京點解拉個咁大個篋，就係要攞嗰啲嘢落嚟，我話『吓，點解你要買假嘢，你寫歌都應該知版權好重要』，佢就話只要着咗喺佢身上，啲人都會覺得係真，『8,000幾蚊一對巴黎世家波鞋點樣買，買（翻版）4對都係1,200蚊人民幣一對』，我就覺得呢個人同我價值觀好唔同。」K小姐坦言曾經嘗試糾正鄧智偉，叫對方買正貨，但對方聽完就算：「我亦試過逐樣嘢問，『你隻錶係咪真』，佢話係真嘅，喺TVB嗰時啱啱搵到錢買，跟住我問佢iPhone係咪真，佢話真，如果係假會爆炸。」又指鄧智偉去美國拍MV時，曾用冒牌Hermès袋裝電線，背後啲人仲要話佢，『嘩，鄧智偉真係好有錢呀』。」

唔知鄧智偉IG睇唔睇得出端倪：