【3曰2夜】何泳芍搽白塊面為健康膚色平反：要討好嘅人就係自己

自參選港姐，Honey就以健康膚色見稱。（IG：@honeyho_mermaid）

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普遍香港人覺得女仔要瘦得嚟有身材，白白淨長髮飄飄先叫靚，健康膚色就覺得同靚女有段距離。Honey何泳芍參選港姐時，一身健康膚色已成為標記，當年佢參選時已講過：「我參選原因係因為想改變大眾對我哋健康膚色女仔嘅想法。」呢日佢拍攝youtube 片，搽白塊面親自印証係咪真係一白遮到三醜。

何泳芍拍片分享對「一白遮三醜」睇法。（youtube：Honey Ho）

Honey喺片中搽白塊面擺pose影相，白就係好白但實在同佢唔多襯：「成日好多人同我講，你唔好再曬黑啦曬到咁黑，男仔唔會鍾意你架﹗有時我都會俾佢地影響到，睇到自己啲相都覺得，咦咁黑唔好睇。咁我都會諗，如果唔再去曬唔再去玩嘅話會唔會好睇啲呢？不過到底係邊個定呢啲規矩？曬黑咗要美白，高嘅唔可以著高踭鞋，矮嘅要著墊高鞋，肥嘅要減肥，瘦嘅要增肥……其實我地要討好邊個？2020年一個新世紀開始，電腦電話相機都可以度身訂造，我地嘅審美標準係咪都可以度身訂造呢？係咪唔應該再用一個審美標準，放喺幾十萬人身上呢？由今日開始，我地每次照鏡時諗諗，我地要討好嘅人只得一個，就係自己。」

何泳芍變白有無靚咗？（youtube：Honey Ho）

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