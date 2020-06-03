天后李玟留港抗疫曝光過1.5億超級豪宅　擁無敵海景奢華至極

久不露面的天后級歌手李玟（CoCo）自從疫情爆發，就暫停做「空中飛人」四圍飛工作，反而與身家超過20億的利豐總裁樂裕民（Bruce Rockowitz）留港享受生活。最近，迷上玩抖音國際版TikTok的CoCo更不時曝光市值超過1.5億港幣的超級豪宅！

CoCo是豪門少奶奶，在自家天台曬太陽！（IG影片截圖）

CoCo於2011年下嫁樂裕民時所舉行的兩天世紀婚禮，至今仍然為人津津樂道！當年，她更花費巨資邀請Bruno Mars、Alicia Keys等人表演助慶，婚禮花費高達1.5億港幣。而CoCo所居住的海景複式豪宅更加是奢華至極，不單擁有巨型客廳和飯廳，就連廚房更加比是普通人所居住的單位還要大。

當年婚禮奢華程度震撼各界！（視覺中國）

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豪宅不單有望海的天台供CoCo曬太陽之用，她更擁有私人花園大玩自家種植，她曾在IG講道：「看見自己的花園裡種植的蔬菜跟水果終於長出來了！#蔥、番茄、芒果、香蕉、茄子、香菜、薄荷、百里香、迷迭香草、牛油果、羅勒、芥藍…...等等！吃自己種的菜都覺得特別的健康！開心」可見，花園之大。

巨型客廳！（IG影片截圖）

她亦曾在節目曝光廚房！（網上截圖）

花園都好大！（IG/@cocolee）

而樂裕民在2016年亦曾藉公司買賣形式，購入南區壽臣山道曉穎花園一個複式連天台戶，該物業實用面積達2,718呎，連車位成交價約8,200萬，實用呎價約30,169元。根據公司註冊資料，持有該單位的登記公司為Park Sun Investments Limited，公司董事為Bruce Rockowitz，與李玟老公同名。

果然係豪！（IG/@cocolee）

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