【降魔的2.0】被胡鴻鈞要求着比堅尼慶祝　劉佩玥：冇觀眾想睇

無綫人氣劇集《降魔的2.0》即將於今星期大結局，在劇中飾演莫偉豪的胡鴻鈞 （Hubert） 與飾演啤啤的劉佩玥 （Moon） 出席該劇活動時，就預告好可能會有《降魔的3.0》。Hubert被問到最終會否與好兄弟馬季 （馬國明飾）關係決裂，他透露：「我同小馬係會打嘅，其實我哋嘅關係好矛盾，佢係降魔人，而我係魔，天生就係勢不兩立，所以我哋要打過，若知後事如何，請看降魔的3.0。（咁即係有3.0？）希望有啦。」此時，他身旁的Moon亦異口同聲表示好想可以開拍《降魔的3.0》。

胡鴻鈞與劉佩玥透露好可能會有《降魔的3.0》。（陳順禎攝）

Moon說：「其實2.0留咗好多伏線，例如魔bb，有好多嘢都唔穿得，要睇大結果嘅收視，同埋套劇受唔受歡迎，Hubert唱嘅主題曲同插曲上榜成績等等，好多因素。」Hubert即說：「都話咗收視同有無3.0係無掛鉤㗎，你去同監製講聲就有㗎喇，你哋啲女演員講一句好過我哋講十句。」Moon就笑言：「要智雯 （黃智雯） 講先係，女主角話有就有。」Hubert又問Moon如果該劇收視高，會否着比堅尼來答謝觀眾的支持，Moon表示：「我選港姐時着過啦，呢招好多人講過，講到悶喇，無觀眾想睇我着比堅尼㗎。」Hurbet就好捧場地說他想睇，Moon笑謂怕他從此不喜歡女人，又叫他上網查，更提議不如Hubert着比堅尼。