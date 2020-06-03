降魔的2.0｜同時愛上黃智雯劉佩玥變渣男？　馬國明：情義兩難存

無綫人氣劇集《降魔的2.0》結局在即，劇中男女主角馬國明（馬明）與黃智雯（Mandy）出席該劇活動作最後的宣傳。馬明在劇中飾演的馬季周旋於啤啤 (劉佩玥 Moon飾)和Mandy飾演的芷若之間，問到他最終會揀邊個，馬明說：「好難揀，其實係留咗伏線，並無明確交代小馬同芷若最後嘅發展。」Mandy就透露：「結局會有神秘人出現，大家見到佢就會諗起一個經典嘅人物，佢好影響到芷若。」馬明和Mandy均表示好希望該劇可以有3.0，C君表示只要Mandy話有3.0就會有，馬明說：「因為智雯係最難度期，佢有期就可以開拍。」Mandy即說：「絕對唔係，最緊要係觀眾鍾意，同埋可以原班人馬上陣演出。」

馬明同Mandy究竟會唔會成為一對？（陳順禎攝）

對於馬季同時喜歡上啤啤和芷若，其實是否一名渣男？馬明就解畫說：「係情義兩難存，佢對啤啤有義，始終係佢害死啤啤嘅，但係佢原本一直都鍾意芷若，你可以話佢係渣男，但一個有義一個有情，唔知點揀。」至於現實生活中，馬明就沒有試過一腳踏兩船，他說：「我好蠢，講大話實會穿煲，瞞唔到，同埋我分唔到時間畀兩個女仔。」Mandy亦指自己同樣是一心不能二用，所以他們兩人都好專一。Mandy並未試過跟人爭男朋友，她說：「如果有人同我爭，我應該會先放棄，唔會爭，爭返嚟無用。」馬明即說：「我都係一樣，同埋要爭返嚟嘅，第時都會畀人爭得走。」

馬明話係情義兩難全。（陳順禎攝）

另外，Mandy在劇中有一場扮被啤啤上身的戲獲網民大讚好演技，她說：「我平時都有moon傾偈，一諗起佢啲神態就出晒嚟，同埋啤啤好可愛，要扮佢唔難拿捏。（有網民話你係最少戲份嘅女主角，替你不值。）我又唔覺得自己戲份少，最重要係配合到個劇集故事。」馬明也直言不認為Mandy的戲份少。