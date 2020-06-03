陳奕迅原來讀過灣仔私校　每日被徵「零用錢」：我將啲錢攝喺襪

Eason一直未有於金斯頓大學畢業，但早前獲母校頒授榮譽博士名銜。

歌神陳奕迅（Eason）12歲去到英國同哥哥一齊讀書，中學畢業後於93年入讀金斯頓大學，並攻讀建築學及音樂課程，其間考得英國皇家音樂學院八級聲樂證書。期後佢因為回港參加第14屆新秀歌唱大賽摘冠，並放棄了學業進軍樂壇，早年校方見Eason喺華人樂壇上作出的貢獻，特地頒授佢榮譽博士名銜，令佢由當年未修畢學士學位，突然三級跳升呢變博士，非常威風。

因為爸爸嘅過分自信，令Eason被派讀第七志願嘅聖璐琦書院。(影片截圖)

由於Eason爸爸曾為高級公務員，令佢由細到大嘅生活環境都非常好，由香港嘅聖若瑟小學、到英國唐德塞學校（Dauntsey's School）、金斯頓大學（Kingston University）全部都係名校……之不過，Eason喺最新嘅「Mama with me」影片系列中，自爆曾入讀位於灣仔嘅聖璐琦書院，每日被同學「徵收」零用錢之餘，放學亦曾遇過刀光劍影嘅景象……

位於灣仔嘅聖璐琦書院曾經係靈探地點。`(fb圖片)

影片中，Eason說本身打算中三才到英國升學，但學能測驗成績不理想，加上爸爸在填寫志願學校先對他太有信心，導致發生了意外。「爸爸填第一志願係聖若瑟，之後皇仁、華仁、英皇書院同埋聖保祿，佢覺得我頭五名一定入到，所以第六志願之後開始亂填，第七志願係一間叫聖璐琦書院，其實我由聖若瑟去基本上完全係考第一。同班同學有兩個係威靈頓轉去,係金色頭髮，因為佢哋食煙，嗰時十元一包，我將零用錢攝喺襪，另外散子就放袋，對佢哋嚟講一包煙十元，拎到我三元已經好好，不過呢啲經歷我係覺得幾有趣，唔係壞。」除咗被徵收零用錢外，Eason亦記得有次放學時，同學叮囑佢要行快兩步。「一行到落去見到有兩個哥哥有啲報紙夾喺腋下，去到樓梯中間已經聽到霍霍聲，我媽咪叫我快啲上車。」Eason表示最終只係返咗一個多月就頂唔順無再返學，並喺屋企自修。

雖然係聖璐琦書院只係短短一個月時間，但Eason話都有識,到朋友。(影片截圖)

Eason所讀嘅聖璐琦書院於50年代創校，由於校長李福柱是香港四大家族一員，所以辦學初期薄有名氣，就連哥哥張國榮都曾入讀小學部。直到80年代，由於招生困難，學生質素下降，至89年結校。聖璐琦書院被清拆前一直都係靈探熱點，有傳日據時期被殺的婦女冤魂一直徘徊，曾有居民不時聽到入面傳出尖叫，更有人指目睹無頭女鬼，在「全盛時期」有居民就在校舍看到內裡的燈光忽暗忽明，亦有不同搬動雜物的聲音。

Eason於2014年親身遠赴英國倫敦，出席其母校Kingston University的畢業典禮，並接受該校所頒授的榮譽博士學位，成為Dr.Chan