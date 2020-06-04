【降魔的2.0】胡鴻鈞不介意被指進化12.0：即係話我比之前靚仔啫

胡鴻鈞一直以來角色都比較沉鬱，但現實中的他其實很健談。(梁碧玲攝)

３０歲胡鴻鈞原來入行已經十年，《超級巨星》出身，憑《降魔的》劇中石敢當一角彈起，當年連帶主題曲《到此一遊》及插曲《遙不可及》一齊入屋，除了面型進化外，終於有人留意他的歌藝及演戲。



這一行很奇怪，男藝人紅了反而容易心胸狹窄，但胡鴻鈞反而看得開，一年幾次被網友或傳媒盤點面容進化，其他藝人可能好大壓力，但胡鴻鈞沒生氣更懂得自嘲：「大家說胡鴻鈞又進化到12.0 13.0 我覺得很好，進化是positive詞語，那應該是比之前更靚仔吧?難道說我退化好嗎?」



但胡鴻鈞不是百毒不侵?他說:「如果有人說我唱歌麻麻地我會有少少介意，始終自己最大專長是唱歌，但在意是要令自己進步。」其實每個人都有死穴，分別是有沒有人觸碰到。

胡鴻鈞今次在《降魔的2,0》飾演豪仔，角色比較cool，但現實中胡鴻鈞相當健談。(IG:hubertwu)

寫藝人專訪最怕沒有金句及爆點，但訪問胡鴻鈞不用擔心，因他明白這行的遊戲規則，他說：「聽前輩講寧願有極端的聲音，讚當然好，但就算鬧都好，至少你令觀眾有感覺，最差的就是聽到『ok啦』，這句等於對你沒有反應，當然網上的負評，看到我也會不開心，可是你亦沒法控制，但以積極的心態看待，還是用一種消極的態度，與他們為敵呢?這就可以自己選擇。」

胡鴻鈞的面型經常成為網友的話題，但他反而懂得自嘲，自己上載中學時照片跟網友一齊討論。

網民對胡鴻鈞的攻擊離不開，面型變化或演戲差，但他沒有太大反感，反而在意別人對他的唱功意見：「如果有人說我唱歌麻麻地，我會介意，因為自己最大專長是唱歌，我亦有很長遠的想法在音樂上,,所以是好或差的評語，我都會放在心上。」亦難怪胡鴻鈞緊張，10年前他參加《超級巨聲》入行，家人初時不反對，但到最後要決定簽約與否，就同家人產生了很大分歧，因胡鴻鈞從少就家教甚嚴，亦不會反抗父母的安排，那次想成為歌手首次同父母抗衡。「那次是第一次沒聽家人的意願，我要一意孤行簽約，當然我有承諾不會影響學業。」

拍《降魔的2.0》期間高處墮下，胡鴻鈞要住院之後更要休養一個多月。

《降魔的２.0》拍攝期間胡鴻鈞吊威也落地發生意外，頭部著地兼腦震盪，那次意外令他更著急在事業上的步伐：「當時怎樣發生?不記得，我記憶係維持在化妝間化妝，之後就在醫院了，醫生說這是正常，發生腦震盪會發生焗部性失憶，5月發生意外，我6月已同吳若希去登台，家人好擔心，但醫生說康復要長時間，食藥只係減輕頭痛、頭暈症狀。我都要keep住做肩、頸的物理治療，這次之後令自己知人生無常，會鞭策自己要更善用時間，以前有些事業上的目標會想在五年完成，現在希望3年。」

胡鴻鈞被傳續約後即獲公司厚待，《沒身份妒忌》更去到台灣取景，幾耐未聽過香港MV出trip 拍呀!

那次意外，胡鴻鈞不單止休息更傳出他被雪藏，接近停工一年，但胡鴻鈞強調他只是休息不是雪藏，「我從來不覺得自己經歷雪藏期，自己知道就得了，我想大家有這個誤解，是因為那次意外之後，是需要休息，少了在幕前出現，但可能我在大家口中低潮期期間準備了很多子彈，但今年我已有三首歌出，亦希望舉辧音樂會，應該慢慢大家會見到。」雖然胡鴻鈞不贊同曾被雪藏的言論，但一比較《抱擁情人》及盛傳續約後推出的《沒身份妒忌》，兩個ＭＶ的製作水平就見到少許端倪。一個製作簡陋，另一個出外到台灣取景，天淵之別的對待，不過事實在乎當事人用那個角度觀看，你可以說我雪藏，我亦可以當

等待時機一擊即中。