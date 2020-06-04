【多圖】祝緒丹進化愈來愈靚　雙眼大到完全認不出真身

內地花旦祝緒丹，自從2019年的人氣劇集《倚天屠龍記》，被讚「最美周芷若」後，至今似乎後勁不繼，擔正的劇集《一身孤注擲溫柔》、《戰地少年》，完全欠缺播出時間，而最近她Po出了她的近照，樣貌竟然再次進化，雙眼大到判若兩人，能否憑新look再闖事業高峰，大家要拭目以待。

祝緒丹擁有水蛇腰，跟昔日的她判若兩人。（祝緒丹微博）

+ 8 + 7 + 6

祝緒丹最為港人熟悉的作品，要數到2019年內地劇《倚天屠龍記》，她的演出更被封「最美周芷若」。祝緒丹的外貌，一直是網民談論的地方，在初出道時她的樣子是眼細闊面，身材豐滿，其實參加內地選美比賽，已經變得「眼大大、面尖尖」，至泊上楊冪碼頭，在電視劇《三生三世十里桃花》演出玄女一角，雖然是奸角，但就被讚顏值甚高，以至有後來的《倚天》擔正演周芷若。

祝緒丹近日Po相，被發現雙眼愈來愈大。（祝緒丹微博）

近日祝緒丹的樣貌又再進化，雙眼再次變大，不過效果似乎太過誇張，令人完全認不出是祝緒丹本人，以下有祝緒丹歷年變化，考考大家眼力，看看能否認出她。

祝緒丹歷年進化過程逐格睇：

+ 25 + 24 + 23

同場加映台網紅Yumi.k靚相：

+ 16 + 15 + 14