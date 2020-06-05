楊丞琳慘被外界誤會懷孕　用2個月激瘦6公斤親授減肥4絕招

現年36歲的台灣女星楊丞琳一向都有做運動Keep Fit的習慣，更曾大曬23吋小蠻腰。可惜，她上次與好友潘瑋柏出席活動時，由於肚子微微隆起，模樣有如孕婦，引起懷孕揣測。事隔兩個月，她就自爆瘦了足足6公斤，更大方傳授減肥4絕招！

楊丞琳早前慘被外界誤會懷孕！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖重溫她的體重最高峰！

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她稱由於早前曾肆無忌憚的大吃，竟迎來人生體重最高峰52kg。最後，靠著「有點變態」的飲食，加上超凡的意志力，終於在非常健康情況的瘦下來。

成個人瘦返晒！（圖片來源：視覺中國）

絕招一：一日兩餐

她指自己一天只吃兩餐，通常第一餐是水煮青菜搭配煎雞肉或是牛排，不加油！另外，改吃番薯當作澱粉。而第二餐就是高蛋白粉搭配無糖豆漿。

絕招二：八小時內吃完兩餐

她亦嚴格執行八小時斷食法，要在8小時內吃完東西，其他的16小時保持空腹狀態，不過有時也會視狀況調整，而她通常是20小時空腹。

絕招三：激烈的運動

楊丞琳近期都靠跳「倫巴舞」來瘦身，因為運動有高強度，還能訓練肌耐力，重點是還能讓自己汗如雨下，只要多流汗，加快新陳代謝，皮膚就會好。她更指自己至少一周有3次運動。

絕招四：補充膠原蛋白

她指快速瘦身，也可能讓皮膚鬆弛，因此她有喝膠原蛋白的習慣，目的是為了增加皮膚的彈性。

點撃下圖睇楊丞琳幾努力！