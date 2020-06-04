台灣YouTuber被迫出櫃淚崩　媽媽暖心安慰：你是我很驕傲的兒子

黃氏兄弟YouTube頻道由哥哥黃雍哲以及弟弟黃挺瑋經營，成立至4年，至今有152萬訂閱人次。(ig圖片)

台灣YouTuber黃挺瑋（瑋瑋）昨日被被爆出以交友apps約炮男同志，短訊對話全曝光，由於黃挺瑋同哥哥黃雍哲組成嘅黃氏兄弟向來走清純、搞笑風格，故約炮短訊引發喧然大波。同日下午，瑋瑋上載了一條以「關於，我想跟家人說」為題嘅影片，全長25分鐘，內容是瑋瑋因「被出櫃」而打電話向媽媽坦承自己嘅性向，影片上載24小時已經有150萬觀看人次。

因約炮短訊而被出櫃嘅黃挺瑋（瑋瑋），獲不少網民支持。

瑋瑋在電話接駁時，已十分緊張，直到電話接通，聽到媽媽聲音後，已忍不住落淚，嚇到媽媽係咁問佢咩事，仲話「不管你們有什麼事，我都會一定支持你們。」瑋瑋之後表示自己係同性戀，，又表示擔心因為媽媽所以一直唔敢講，但估唔到媽媽竟然反問一句：「你有沒有想過我就知道了，我沒有覺得怎麼樣，也許別人會覺得。」

其後瑋瑋表示因為約炮短訊而感到十分大壓力，又表示因為自己的性取向一直過得好辛苦，媽媽聽到之後，不斷安慰「對我來說不是什麼嚴重事情，我知道不是你願意的。」亦坦承一開始得知瑋瑋性取向後曾感到難過，但認為只是唔係做壞事就可以，「 只要你們是平安快樂的，這些都不是重要的事情」，她亦同時鼓勵瑋瑋要堅強，「身為半個公眾人物就要去面對這種事，不要把什麼看得太嚴重，遇到事情要去面對、去克服，媽媽亦叫瑋瑋唔使擔心其他人會點睇，並指「你一直都是我很驕傲的兒子」。影片上載之後，唔少網民都留言支持瑋瑋，亦有網民問「單身自由約炮犯法嗎？」

黃挺瑋（瑋瑋）於影片中向媽媽坦承自己嘅性向。（影片截圖）