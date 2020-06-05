日本偶像女成員pippi患「脫毛症」　勇敢做自己逆襲成假髮模特兒

日本偶像女團ELECTRIC RIBBON的15歲成員pippi長相甜美，深受粉絲歡迎。沒想到就在去年的時候，她就在個人社交網站中突自爆患怪病，身上的毛髮在一年之內極速地脫光，要靠戴假髮示人。

與怪病相處多時的她近來就接受日本富士電視台節目訪問，勇敢地做自己以光頭Look示人，大談這個怪病帶給她的衝擊。

pippi長相甜美，深受粉絲歡迎。（Blog截圖）

身穿花花襯衣的pippi雖然沒有頭髮，但笑容滿面的她依然漂亮。一開始這個怪病從耳後的頭髮開始脫落的時候，pippi是沒有太在意的，因為她誤以為太常綁頭髮的關係所致，到後來因為愈脫愈多的關係她開始覺悟而去找醫生診治，醫生曾建議她用液氮去治療，利用零下196度的液氮噴在脫髮的位置上，以改善因免疫力而導致的圓禿治療法，但這個方法仍然沒有起色，醫生亦找不出病因，她一直要靠戴假髮示人。

pippi接受電視台訪問。（電視台截圖）

之後大量脫髮脫到頭髮更塞在排水口中，一度令pippi感到絕望。因為光頭樣貌與從前有頭髮的自己相差太遠，她亦曾一度厭惡照鏡子。之後她到專科醫生求醫，證實患上了「泛發性脫毛症」，但這個病的成因不明。一直沒有放棄治療的她更忍痛接受類固醇治療，亦一直沒有得到改善，久而久之她亦似乎接受了光頭的自己，更因為勇敢做自己而獲得工作機會，成為大型假髮公司的專屬模特兒。

因為怪病纏身一度沮喪到想退出娛樂圈，幸好有團員與粉絲的鼓勵她才重拾信心。勇敢的pippi如今走出怪病的陰霾，不少粉絲與網友都大讚夠勇氣，亦紛紛獻上祝福與關心。

pippi現今做自己，亦似乎接受了這個病。（Blog截圖）