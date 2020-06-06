許光漢進軍東瀛？　《路~台灣EXPRESS~》與井浦新合演全程講日文

因為參演「十年來最強台劇」《想見你》而在兩岸三地爆紅的許光漢，近日又有新作推出，於日本NHK和台灣公共電視聯合製作的三集迷你劇《路~台灣EXPRESS~》裏，客串演出酒保Kevin一角，更要面對鏡頭講出日文對白，雖然乍聽有點生硬，但仍深得一班「許太太」喜愛，台灣媒體更形容這幕約三分鐘的戲，是他為將來進軍東瀛市場鋪路。

撰文：游大東

許光漢在《路~台灣EXPRESS~》客串Kevin一角，角色是Club Crystal的酒保，這一幕與井浦新演出的戲份，需要全程講日文。（YouTube截圖）

許光漢簽唱片公司當田馥甄師弟 細數「許太太」必聽五大翻唱單曲

《想見你》編劇簡奇峯親解許光漢擔正原因：根深蒂固相信他會紅！

與井浦新做對手戲講日文

劇情講述許光漢飾演的酒保Kevin表面上是Yuki（邵雨薇飾）的同事，實情是她的親生弟弟。至於日本影帝井浦新飾演的安西誠，則是女主角波瑠（飾演多田春香）的上司，是一位日本高鐵技術協調者，在台灣公幹期間，因為工作苦悶而在Club Crystal遇上Yuki，掀起一段異地情緣。

許光漢出現的這幕，是他在酒店門外遇見一臉落寞的井浦新，許光漢略感詫異，未幾井浦新轉身離開。其實許光漢了解整件事來龍去脈，知道井浦新是專誠來找姊姊，於是公開自己身份，並以日文說：「我姐姐很擔心你喔，你想不想見她呢？」鏡頭一轉，就見到許光漢開貨車載他前往找邵雨薇。

《路~台灣EXPRESS~》以日本作家吉田修一暢銷小說⟪路⟫改編而成，由NHK與台灣公視聯合製作，三分之二內容於台灣拍攝，取景地點遍及台灣全島，匯聚台灣與日本兩地演員。（網上圖片）

日本導演力讚許光漢與別不同

日本導演松浦善之助早前接受台灣媒體《天下雜誌》訪問時透露，許光漢拍攝此劇時仍未爆紅，但已難掩鋒芒，戲份雖不多，但仍能突出Kevin一角的重要性。「他在劇中帶著一種壞人才有的帥氣，讓其他酒店客人嫉妒，而他本身就散發出與眾不同的氣質，應該會是一種『強大武器』吧。」

許光漢因為演出《想見你》而紅遍兩岸三地。（《想見你》劇照）

點擊下列圖輯重溫許光漢與井浦新演對手戲一幕：