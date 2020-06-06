無綫（TVB）慈善節目《萬眾同心公益金》今晚（6/6）分別在電視和網上直播，原來兩個版本的內容有分別！網上版開播20分鐘左右就已有2000多人收看，而內容亦十分精彩，第一Part節目就有Ben Sir（歐陽偉豪）連同5位美女主持──何泳芍、彭慧中、曾淑雅、鄧依婷和胡美貽，一邊玩平板支撐一邊學中文。

《3日2夜》小花再加彭慧中，睇陣容就知精彩。（《萬眾同心公益金》電視截圖）

視覺上令人大飽眼福之餘，網民亦都學到中文知識，例如主持就問Ben Sir：「點解有下體、下身，但係就冇上身、上體。」Ben Sir就解釋：「因為下身係最敏感的部位，上身就冇。」馮盈盈（Crystal）就即說：「我上身都好敏感㗎喎。」玩完一大輪，Ben Sir就說：「因為疫情關係，冇得睇樓，咪體育囉。」

鄧依婷！（《萬眾同心公益金》電視截圖）

不過似乎由於時間所限，就只有何泳芍、彭慧中、曾淑雅和鄧依婷4位做平板支撐，而身材出眾的胡美貽卻沒有份親身上陣。

點擊睇小花做運動精彩畫面：

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講精彩，小花做運動都輸畀家燕姐！家燕姐為大家跳完招牌「十字步」後，還要行機籌款，更行到一身汗，真是出汗又出力。之後為了證明家燕姐真的是「爆汗」，森美更拿出一個水杯將家燕姐的「香汗」裝起。未幾，森美更提起要余德丞和黃庭鋒「猜包剪揼」，輸了的人就要飲下家燕姐的「香汗」！家燕姐和森林更即時說：「呢啲抗疫㗎！」

萬眾同心公益金｜余德丞猜輸要飲汗 黃庭鋒：我想飲家燕姐精華！

家燕姐行到成身汗。（《萬眾同心公益金》電視截圖）

最後，余德丞猜輸了！結果係點？余德丞有冇飲？睇圖！

點擊下圖睇畫面，一定要睇，勁好笑！