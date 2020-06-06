高海寧捲入桃色醜聞　開口力撐前男友鄧智偉︰好擔心佢情緒

音樂人鄧智偉早前被指背着高海寧（高Ling）暗交一名圈外女子，事後東窗事發，高Ling狠撇對方，並在個人IG帳戶取消關注對方，舉動引起外界對二人分手揣測。當時高Ling就此事接受《香港01》訪問：「唔想睇到某啲嘢咪取消關注」，但對於雙方是否感情有變？高Ling堅決否認，還打趣說：「有好消息再話畀你聽」，打破分手傳言。

高Ling澄清沒有「被分手」，表明鄧智偉在聲明中已交代清楚。（葉志明攝）

鄧智偉在事件中，被女方指控家暴恐嚇，震驚娛樂圈。而鄧智偉便急忙發聲明，澄清早於上年1月已經同高Ling分手，不存在偷食一事，有網友質疑高Ling是「被分手」。事件發展到今日（6/6)，高Ling終於在IG承認與鄧智偉情已逝，5年情正式畫上句號。

高Ling今晚（6/6）出席《萬眾同心公益金》籌款節目時，接受《香港01》訪問，被問到是否「被分手」？高Ling坦言：「入行咁多年，基本上我從來都唔交代自己嘅感情事，今次選擇喺IG出Po，希望簡單交代宜家自己嘅狀況，同時令一啲關心我嘅人放心，因為我唔想坊間有太多揣測，所以我必要出嚟講清楚。」

高Ling續指：「鄧智偉喺聲明講得好清楚，呢件事已經進入司法程序，而且係一單刑事恐嚇案件，咁所以喺呢方面我唔能夠講太多，呢件事係影響到我身邊好多人，所以希望交咗俾警方處理之後，警方可以幫到我哋可以完結同平息呢件事，反而宜家我好擔心智偉嘅情緒，我希望佢冇事。」（是否「被分手」？）高Ling坦言鄧智偉在聲明中已交代得很清楚。