【讓生活好看】鄭爽拍攝真人騷被鬧喊　怪招反擊順番條氣

內地近日興起觀察型綜藝節目，顧名思義，是直擊藝人私下生活，而在《讓生活好看》中，其中一位錄製女星鄭爽，卻在節目中爆喊，緣於在微信被人責罵後，對方更連隨封鎖了她，令她深感委屈，究竟最後鄭爽如何反擊？下文為大家揭曉。

鄭爽在節目中爆喊，我見猶憐。（影片截圖）

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在《讓生活好看》中，鄭爽將她最真實一面展示人前，鏡頭開始已影著鄭爽的睡床，原來鄭爽不但愛用被捲著自己，更慣性橫躺在床中央，令現場看片的明星嘉賓忍俊不禁，睡醒後的鄭爽玩了一會手機，起床梳洗時再見到她與別不同的一面，原來她是直接吸吮牙膏，之後才刷牙，估不到女神的生活習慣如此特別。

鄭爽擁有最美蝴蝶背。（鄭爽微博）

其後鄭爽收到一名製作人的微信，對談了一會，鄭爽卻面色大變，更突然哭起來。鄭爽一邊看自己爆喊片段一邊解釋，原來該名製作人鬧她「妳真的跟別人背後說的一樣」，鬧完鄭爽後更直接封鎖了她，讓鄭爽無法辯解，更嬲到大哭起來。不過之後鄭爽的反擊，卻讓人大開眼界，她將自己要說的話寫下來，列印後再郵寄給對方，才總算出番啖氣，鄭爽的「小學雞」行徑，幼稚得來又很可愛。

鄭爽曾經暴瘦，連個樣都變埋。（視覺中國）

同場加映鄭爽豪宅逐格睇：