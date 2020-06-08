《那些我愛過的人》贏口碑三個關鍵　黃翠如翻身有望

《那些我愛過的人》即將播映，這部劇集你看見不到少新面孔，連詩雅、蘇皓兒、李任燊和顧定軒，配上已離巢的林文龍，再有無綫土炮黃翠如、馬貫東、陳自瑤、黃嘉樂等，陣容雖然未算星光熠熠，但絕對不差。除此之外，《那些我愛過的人》也有一些亮點大家要留意，以下立即為大家探討。

重現《不懂撒嬌的女人》

《那些我愛過的人》的男主角林文龍和監制關樹明，兩人已於《不懂撒嬌的女人》合作過，當時反應很好，一部愛情商業劇也有不少觀眾追看。《那些我愛過的人》同樣是愛情主導，配以一單多年前發生的車禍為副線，套路來說兩套劇有大同小異，未知會否也是一部小品好劇？

連詩雅蘇皓兒強勢登場

前面說過，今次《那些我愛過的人》有不少無綫新鮮人，其中兩位女神連詩雅和蘇皓兒一定必受關注，事關兩人都有一對長腿，十分吸晴。上年簽下星夢娛樂的連詩雅，雖然不是第一次拍劇，不過在無綫就是第一次，相信一定有新鮮感。而蘇皓兒是「As One」成員，拍劇經驗比較少，名氣也沒有前者大，她最為人認識的可能就是王宗堯前女友。

連詩雅真係好長腿。（IG@連詩雅）

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蘇皓兒大家都少見。(IG@蘇皓兒)

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黃翠如翻身之作

今次由3年未有劇集在香港播出的黃翠如擔任女主角，雖然不少觀眾曾批評黃翠如的演技，但今次《那些我愛過的人》絕有可能是翻身之作，事關翠如在愛情劇的發揮通常比較好，例如在《愛我請留言》和《師父·明白了》。再者上文說過劇集有可能跟《不懂撒嬌的女人》有點相似，而《不懂撒嬌的女人》正正出了一個唐詩詠視后，翠如有表現的話，就算無獎，都起碼改變觀眾的觀感。

黃翠如翻身靠呢部劇。(IG@黃翠如)