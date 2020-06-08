狂迷衝上台求婚　迪麗熱巴遭對方跟蹤半年

狂迷暢通無阻上台向迪麗熱巴求婚，如果帶有攻擊性武器的話，真係好危險。

藝人遭狂迷跟蹤、騷擾之新聞屢見不鮮，迪麗熱巴早前喺內地訪問時，稱其父母嘅社交網近年不時有「陌生人」關注，更刻意在其父母面前主動透露她的近況，令她相當生氣及困擾。估唔到話口未完，迪麗熱巴昨日為湖南衛視做直播期間，突然有一名男子衝上台，從後拍一拍迪麗熱巴肩膀，再當場下跪向她求婚，由於事出突然，熱巴即時呆咗，而佢身旁嘅另一主持人汪涵，就馬上上前將二人分隔，並手抓住該名男子手腕，另一名主持人錢楓亦按住男子肩膀，其後，汪涵對男子表示：「我覺得喜歡當然可以，您可以很好地下單，我們現場工作人員把這位朋友請下去，教他如何下單。」

汪涵即時分隔二人，熱巴仲未到俾反應。

其後，迪麗熱巴後援會發文表示向工作室確認，涉事男子已經送到警局處理，並在文中指該名男子已跟蹤及騷擾熱巴長達半年之久，更曾企圖潛入劇組房車，早已嚴重侵犯到熱巴嘅人身安全。而有網民發現，呢名男子之前曾在公開場合上，先後向內地女星王珞丹求婚！行為十分瘋狂。

被求婚後，熱巴今早現身長沙機場時，保安明顯增加。

去年曾先後兩次向王珞丹求婚。