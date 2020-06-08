百想2020︱孫藝珍單色長裙秒殺全場　盤點女神23套紅地氈氣質戰衣

《第56屆百想藝術大獎》（簡稱：百想2020）日前（5日）完美落幕，當晚多位女藝人秀智、金喜愛、韓素希和IU等都盛裝打扮現身頒獎禮，散發出不同的氣質。可是講到最矚目，必定是以一條香檳色連身裙，少露事業線就秒殺全場的孫藝珍，不少網民大讚孫藝珍愈大愈靚。

孫藝珍早前出席《第56屆百想藝術大獎》，一條單色裙已靚爆全場。（daily sports）

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日前孫藝珍只穿一條單色連身長裙就走上紅地氈，雖然沒有拖着玄彬一同現身，但一人的氣勢也足以鎮住大局！孫藝珍當晚少露性感非常吸睛外，亦有不少粉絲及網民大讚她氣質非凡，毫不覺得有賣弄色情的感覺。而孫藝珍愈來愈有女人味外，看上去亦比初出道時年輕不少。

網友大讚孫藝珍愈大愈有靚。（網上圖片）

孫藝珍擁姣好身材，出道初期也不時見到她的性感造型，遇上頒獎禮等大型場合，也會稍作誘人打扮。可是近十年女神人氣上升，在韓國演藝圈站穩地位後，已漸漸收起性感。打扮變得更保守，少露事業線已非常突顯到女人味。而且比起鮮艷顏色的戰衣，將近4字頭的孫藝珍近年也偏好粉色及淺色戰衣，效果亦非常好。

出道早期的孫藝珍打扮算非常清涼。（starnews）

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