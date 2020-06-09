孫藝珍深情對望玄彬照片瘋傳　再IG瘋狂讚好兩人照片想公開戀情？

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孫藝珍和玄彬前年因合作電影《智命談判》後傳出緋聞，去年因再度合作劇集《愛的迫降》而令緋聞升溫，上周五（5日）兩人同場出席韓國《第56屆百想藝術大獎》大熱奪得「Tiktok人氣獎」，當時台下的孫藝珍甜蜜望向玄彬的照片更因此在網上瘋傳。今日（9日）凌晨，孫藝珍在Instagram瘋狂點讚40多個關於她和玄彬的post，令粉絲不禁再度猜測兩人經已戲假情真，甚至覺得孫藝珍此舉是想公開戀情。

孫藝珍和玄彬因合作劇集《愛的迫降》而令緋聞升溫。（《愛的迫降》劇照）

孫藝珍在《第56屆百想藝術大獎》甜蜜望向玄彬的照片在網上瘋傳。（일간스포츠）

孫藝珍和玄彬多次在公開場合表現出甜蜜氛圍，縱使兩人上台時雖然幾乎沒有交流，似乎刻意保持距離，可是一個眼神已令粉絲心動不已。孫藝珍於深夜在Instagram點讚多張《百想》照片之外，有眼尖網民發現她偷偷點讚自己和玄彬的合照，當中更有不少出自CP粉絲的貼文，寫道：「請告訴我你們在交往吧」、「希望你們最後能在一起」，孫藝珍的讚好令粉絲猜測是默認戀情，亦有網民覺得可能只是孫藝珍的Instagram帳號被盜。

孫藝珍在Instagram瘋狂點讚40多個關於她和玄彬的post，其中一條更寫着「請告訴我你們在交往吧」，引起網民猜測她此舉是默認戀情。（Instagram：@smiledog____）

孫藝珍和玄彬前年因合作電影《智命談判》後傳出戲假情真，更被爆兩人在美國密會，之後他們無懼緋聞再度於《愛的迫降》中共譜戀曲，幾個月前甚至一度傳出結婚消息，然而這些全被當事人否認，僅稱是好朋友關係。

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