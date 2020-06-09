【兩個小生去Camping】洪永城唐詩詠分手　袁偉豪自爆當年好開心

袁偉豪（Ben）、周柏豪主持的無綫（TVB）節目《兩個小生去Camping》除了有兩大小生的兄弟情之外，一班嘉賓亦好肯交貨，昨晚（9/6）播出的第6集便請來陳山聰、洪永城（Tony）作客，陳山聰更大談當年與周柏豪的牙齒印！當年，山聰與何家三房千金何超雲拍拖，柏豪亦同時與何超雲傳緋聞，雖然柏豪極速劃清界線，但兩人仍然多次隔空開火，由婚姻觀念講到衣着品味，他們回想起也覺得當時年少氣盛，山聰謂：「而家大家都有家室，大家都有小朋友，講番出嚟係幾好笑！」雙方最後更正式握手言和。

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洪永城唐詩詠分手 袁偉豪好開心

提到Tony與Ben的相識經過，Tony便指自己與對方合作拍攝《載得有情人》結緣，與前度唐詩詠拍《載》撻着的Tony，更自爆當年曾經在將軍澳某餐廳「四人約會」！然後Ben大讚Tony窩心，指之前有一次「唔開心」，對方立即短訊問候，Tony聞言即好認真咁話：「我分手，你又唔Send畀我？」誰知Ben下一句更加爆：「我好開心！因為我知道（佢）唔啱你！」搞到Tony笑到「四萬咁口」，唔通真係講中晒？

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