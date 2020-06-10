陀槍師姐2020｜麥美恩入行9年第二次拍劇 唔介意被何依婷超越

麥美恩 (Mayanne) 出席她有份主演的無綫新劇《陀槍師姐2020》拜神儀式，入行後主力做主持和司儀工作的她，極少拍劇，對上一次已是4年前拍攝的《幕後玩家》，這次是她入行9年以來第二次正式拍劇。

外界多會認為Mayanne不喜歡拍劇，原來事實並非如此。她開心地表示：「距離上次拍劇至今都有4年，已經隔咗一段長時間，今次可以話係圓咗一個心願，因為屋企人年紀大，我婆婆一直想我拍一套劇，佢係一個超級電視迷，同埋好鍾意睇我嘅演出，好想可以喺電視劇入面見到我，不過唔係我話想拍就有得拍㗎嘛。當我媽咪同婆婆知道我有得拍呢套劇，同宣萱合作，佢哋都好興奮。我婆婆成日都話如果我有得拍劇就好喇，依家如願以償，所以對我嚟講幾有意義。」

麥美恩第二次正式拍劇。(劉志源攝）

Mayannne透露近年都有監製找她傾偈，想要更加了解她這個人，她說：「原來好多時係唔覺唔覺就喺傾偈時casting咗，佢哋會想了解我多啲，想我講多啲內心嘅嘢，今次就係好彩遇到啱嘅timing，呢套劇就係同監製傾偈時casting咗。我依家大膽咗，無乜包袱，好enjoy講自己嘅睇法出嚟，咁啱傾得埋就成事喇。」她透露劇中所演的角色幾得意，好多層次，跟平時嘻嘻哈哈的她好似，但其實又有不同的一面。她跟宣萱和張嘉兒最多對手戲，在劇中完全不同性格的三人經常走在一起，就看看她們會擦出什麼火花。

Mayanne話拍劇係圓了她婆婆的心願。（劉志源攝）

問到Mayanne喜歡做主持司儀多些，還是喜歡拍劇演戲多些，她說：「我好貪心，兩樣都好好玩，兩樣都鍾意。（拍劇會唔會少咗登台出騷搵真銀嘅機會？）可以同時兼顧得到，好多謝幕後人員嘅配合。」對於要拍忙於劇，會否擔心少了時間做主持的工作，而被後輩何依婷取代了她的位置，對此Mayanne說：「我好樂意畀後輩上嚟，喺《學是學非》我都有鼓勵佢哋要加油，希望佢哋可以快啲pick up，如果有機會可以拍劇同做主持兩邊都試就最好。」

Mayanne唔介意被小師妹超前。(劉志源攝）

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