【周遊記】周董柯有倫暢遊夏灣拿　跟樂手Jam歌獻唱《Mojito》

今年是周杰倫出道20年，適逢實況節目《周遊記》於Netflix推出，節目中除了紀錄粉絲從未見過周董的私下面貌外，更獨家公開新歌《Mojito》MV的拍攝花絮。

於本周最新上架的一集《周遊記》中，周董請到好兄弟柯有倫擔任嘉賓，一同飛往古巴，柯有倫更為熱愛電影和賽車的周董度身訂造行程，參觀多個賣座電影拍攝地點與經典文學知名場景。

「賽車魂」周杰倫來到古巴便走訪賣座電影《狂野時速8》開場拍攝地點，興奮地說：「感覺自己好像演了這部電影！」（劇照）

各人先到達《狂野時速8》（Fast and Furious 8）開場經典飆車場景的拍攝地十里海濱大道，再到片中雲迪素（Vin Diesel）贏得勝利的重要場景古巴國家酒店。

去到這些場景，讓周杰倫興奮地說：「感覺自己好像演了這部電影！」滿足到周董的「賽車魂」外，柯有倫深知譜出無數情歌的周杰倫本性浪漫，特別安排他前往古巴求婚聖地馬拉貢海濱大道。

異國美景當前，周董隨口就朗誦起年度新歌《Mojito》，而柯有倫則駕駛古董車載大家兜風，周杰倫在看到有鮮豔色彩巷大街小巷、大教堂廣場後大讚漂亮，更霸氣地許願：「不如直接來這邊拍新歌 MV！（大教堂廣場）很有味道、很漂亮，很適合拍 MV。還是現在就來對個嘴？」讓粉絲在飽覽夏灣拿的風景同時也一窺周杰倫拍攝 MV 的精彩內幕。

柯有倫深知譜出無數情歌的周杰倫本性浪漫，特別安排他前往古巴求婚聖地馬拉貢海濱大道。（劇照）

其後柯有倫帶着周董到訪20世紀著名小說家海明威（Hemingway）生前最愛的「五分錢小酒館」。海明威曾在此喝過無數杯美酒，並給予最高評價：「我的Mojito在五分錢小酒館。」平常一向處於工作緊繃狀況的周董也慢慢因為現場氣氛而放鬆下來，跟着現場音樂舞動，還開玩笑挑戰最強導遊柯有倫，笑問：「既然他們（現場樂隊）這麼投入，可不可以唱一首我的《Mojito》？」沒想到貼心的柯有倫早有準備，讓樂手提早演練，並在現場演奏從未曝光過的年度新歌。